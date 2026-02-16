Bénin : Éden Food entendue par le CNIN après des soupçons d’arnaque

Au Bénin, l’opération caritative « 100 marmites » se retrouve au centre d’une controverse. D’après les informations rapportées par Le Potentiel, l’influenceuse culinaire Love Anick Ploka, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Éden Food, a été auditionnée le vendredi 13 février 2026 par les officiers de police judiciaire du Centre national d’investigations numériques (CNIN).

Entendue pendant plusieurs heures, elle a été maintenue en garde à vue jusqu’aux environs de 23 heures avant d’être remise en liberté. Elle reste toutefois sous convocation pour ce lundi 16 février 2026, au même titre que d’autres personnes impliquées dans l’organisation de l’initiative.

Une opération solidaire au cœur des interrogations

L’affaire trouve son origine dans une action caritative organisée le 28 novembre 2025. Présentée comme une mobilisation d’envergure, elle visait la préparation de cinq tonnes de nourriture à travers 100 marmites afin de servir entre 25 000 et 30 000 personnes en situation de précarité. Pour atteindre cet objectif, des appels aux dons avaient été lancés auprès du public et de partenaires. Des contributions financières, mais aussi des vivres, notamment des cartons de spaghetti et des sacs de riz, avaient été collectés.