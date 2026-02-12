Bénin : Il détourne les fonds d’un défunt et risque trois ans de prison

Un prévenu accusé d’abus de confiance par le biais d’une plateforme numérique a comparu le mardi 10 février 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Selon Bip Radio, il lui est reproché d’avoir disposé de fonds appartenant à un ami décédé.

D’après les éléments exposés à l’audience, la victime, alors gravement souffrante, avait sollicité l’appui de son proche durant sa convalescence. Avant son décès, elle lui aurait demandé de transmettre les informations d’accès à son compte Binance au téléphone de sa concubine, afin de garantir la prise en charge de leur enfant en cas de disparition.

Après le décès, le mis en cause aurait procédé au retrait de la totalité des avoirs disponibles sur le compte, pour un montant estimé à près de 7 millions de francs CFA. Selon l’accusation, seule une somme légèrement supérieure à un million de francs CFA aurait été remise à la concubine. Il lui est également reproché d’avoir conservé plusieurs biens matériels appartenant au défunt.

S’estimant lésée, la concubine a saisi la justice. L’enquête ouverte à la suite de sa plainte a conduit à l’interpellation du suspect et à son placement en détention provisoire. À la barre, le prévenu a admis avoir effectué les retraits sur les comptes de son ami après son décès. Le ministère public a requis une peine de trois ans d’emprisonnement ferme, assortie d’une amende d’un million de francs CFA, ainsi que la restitution de l’ensemble des biens concernés. La décision de la Cour est attendue le 24 mars 2026.