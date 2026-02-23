Bénin : L’« Équipe Europe » confronte ses financements aux réalités du terrain

Deux jours hors des chancelleries, une immersion dans quatre secteurs clés. Dans le Zou, les ambassadeurs européens ont enchaîné visites techniques et séquence politique, mesurant l’effet concret de leurs appuis et testant le contact avec de nouveaux maires.

Partie le 19 février, la délégation conduite par l’ambassadeur de l’Union européenne Stéphane Mund regroupait Stefan Buchwald pour l’Allemagne, Sandrine Plateau pour la Belgique, Nadège Chouat, de l’Ambassade de France, Laure Weisgerber pour l’Agence française de développement, Joris Jurriens pour les Pays-Bas et Stéfanie Afonso pour le Luxembourg. Initiative coordonnée par la coopération allemande, selon un principe de rotation désormais installé.

Première halte à l’EPP Zadakon, dans l’arrondissement de Dohouimè, commune de Djidja. Cantine fonctionnelle, produits locaux mobilisés, élèves servis à midi. Sur ce site, le Programme intégré d’alimentation scolaire et de nutrition déploie son dispositif jusqu’en 2028. Le PAM et l’UNICEF exécutent, l’État béninois cadre, La Haye finance. L’ensemble s’aligne sur la politique nationale de l’alimentation et de la nutrition.

« Nous sommes ici pour voir sur le terrain ce que nous faisons ensemble », explique Stéphane Mund, revendiquant une méthode basée sur la présence physique et la coordination entre partenaires. « Ces visites nous permettent de mieux appréhender la réalité béninoise en dehors de la capitale », a-t-il poursuivi.

Nouveaux maires, relais recherchés

Entre deux inspections, les diplomates rencontrent les maires récemment installés d’Abomey, Bohicon et Za-Kpota. Objectif : établir un canal direct avec les exécutifs communaux. Les échanges portent sur la coopération décentralisée et les possibilités de jumelage.

Dans la cité historique d’Abomey, les travaux préparatoires du futur Musée des Rois et des Amazones du Danxomè ont commencé. Projet financé par l’AFD, piloté par l’ANPT. Le site, classé à l’UNESCO depuis 1985, couvre 47 hectares. Sa réhabilitation constitue un levier de la stratégie touristique nationale. Le futur musée doit accueillir les 26 œuvres restituées par la France.« L’appel d’offres a été fructueux, les travaux commencent », indique Nadège Chouat, évoquant les validations architecturales successives imposées par l’UNESCO. « D’ici 18 mois, le murade sortira de terre. » Au-delà des infrastructures, le programme prévoit formation, structuration de la filière artisanale et retombées économiques locales

Agro-industrie et santé mentale, autres fronts

Changement de décor à Za-Kpota. L’usine ORANA SA approche de sa mise en service. Trois milliards de FCFA d’investissement, crédit bancaire sécurisé par une garantie du FNDA, entrée de la CDCB au capital. La chaîne doit transformer oranges et ananas en concentré destiné au marché international.

Le mécanisme financier passe par le refinancement des institutions partenaires du FNDA via la KfW. « La production est presque prête à démarrer », se félicite Stefan Buchwald, précisant que la phase de recrutement reste en cours. L’enjeu affiché : hausse des revenus agricoles et consolidation du portefeuille de prêts ruraux.

Dernière étape à l’hôpital Saint-Camille de Bohicon. Coopération ancienne avec la commune belge de Zoersel, échanges de compétences, subvention annuelle. Sur place, la prise en charge des troubles mentaux sert d’exemple. « On a entendu qu’il y a des taux de guérison au-delà de 80 % », relève Sandrine Plateau, rappelant que le développement ne se limite pas aux infrastructures et à l’économie.

Nouvelle venue dans le paysage diplomatique béninois, la représentation luxembourgeoise insiste sur la complémentarité des actions. « Cette polyvalence dans nos projets […] permet de lancer un partenariat solide », estime Stéfanie Afonso. Au terme de la tournée, la délégation revendique une méthode collective et multisectorielle. Prochaine mission de terrain annoncée dans le même format, selon un rythme de deux à trois déplacements conjoints par an.