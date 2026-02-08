Bénin : la 10è législature officiellement installée pour sept ans

La 10e législature du Parlement béninois a pris officiellement ses fonctions ce dimanche 8 février 2026, inaugurant une nouvelle séquence politique dans l’histoire constitutionnelle du pays. Dans la solennité du Palais des gouverneurs de Porto-Novo, 109 députés ont été installés ce dimanche et le nouveau bureau de l’institution sera connu dans les prochaines heures. Pour la première fois dans l’histoire du pays, ces élus bénéficient d’un mandat étendu à sept ans, une durée qui les mènera jusqu’en 2033 et qui transforme profondément le rythme démocratique béninois.

Un paysage politique sans nuances

Le scrutin couplé du 11 janvier dernier a redessiné une carte parlementaire déjà familière aux observateurs de la scène politique béninoise. Comme en 2019, l’hémicycle se compose exclusivement de formations soutenant l’exécutif. L’Union Progressiste le Renouveau a obtenu 60 sièges, tandis que le Bloc Républicain en remporte 49. Entre ces deux forces alliées, aucune voix d’opposition ne siègera durant ce septennat.

Cette répartition découle de l’application du seuil électoral national fixé à 20 %. Seuls ces deux partis ont atteint ce niveau requis par la législation en vigueur, leur donnant accès à la totalité des 109 sièges de l’Assemblée nationale. Les autres formations politiques n’ont pas franchi cette barre qui conditionne l’entrée au Parlement.

Un septennat pour ancrer les réformes

L’innovation majeure de cette législature réside dans sa durée. Les récentes modifications constitutionnelles ont porté le mandat parlementaire de cinq à sept ans, synchronisant ainsi le calendrier législatif avec une vision de long terme.

À Porto-Novo, capitale politique souvent éclipsée par l’effervescence économique de Cotonou, cette installation lance une période de sept ans durant laquelle l’Union Progressiste le Renouveau et le Bloc Républicain travailleront de concert. L’absence de formations d’opposition dans l’hémicycle modifie la dynamique habituelle des débats parlementaires.

Une expérimentation démocratique sous observation

Le Bénin s’engage ainsi dans une expérimentation politique dont les contours suscitent autant d’interrogations que de certitudes. D’un côté, la cohésion institutionnelle promet une capacité d’action rapide et une stabilité propice aux grands chantiers de développement. De l’autre, l’absence de pluralisme au sein de l’institution censée incarner la diversité des opinions soulève des questions sur la vitalité du débat démocratique selon certains observateurs. Dans les couloirs du Palais des gouverneurs, l’histoire vient d’ajouter un nouveau chapitre dont la lecture complète ne sera possible qu’en 2033.