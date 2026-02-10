Bénin : La Céna mise sur la rigueur dans le traitement des résultats

Dans un environnement électoral souvent traversé par des lectures divergentes et la diffusion d’informations incomplètes, la Commission électorale nationale autonome (CENA) demeure sous le regard attentif de l’opinion publique. Si des critiques émergent régulièrement autour de son action, nombre d’analystes et de spécialistes des processus électoraux s’accordent toutefois sur un point : l’institution continue d’imposer une méthode de travail fondée sur la rigueur et le respect strict de la volonté exprimée dans les urnes.

À l’occasion du scrutin du 11 janvier 2026, la CENA a conduit l’ensemble des opérations électorales en s’appuyant exclusivement sur les données issues des bureaux de vote. La centralisation et la publication des résultats se sont faites selon des procédures établies, laissant peu de place aux interprétations subjectives. L’organe électoral a ainsi privilégié une approche fondée sur les chiffres vérifiés et les procès-verbaux régulièrement établis, conformément au cadre légal en vigueur.

Sur le plan opérationnel, le dispositif mis en place a reposé sur une organisation structurée, allant du déploiement du matériel électoral à la formation des agents temporaires, en passant par la sécurisation du processus de remontée des résultats. Cette chaîne opérationnelle, maîtrisée dans ses différentes étapes, témoigne d’une expérience accumulée au fil des consultations électorales et des réformes successives du système électoral béninois.

Publicité

Face aux interrogations et aux prises de position critiques, la CENA a maintenu une ligne constante : celle de la défense de la sincérité du scrutin à travers le respect des procédures et des textes. Cette posture institutionnelle vise à préserver la crédibilité du processus électoral et à garantir l’égalité de traitement entre les acteurs en compétition.

Au-delà du scrutin du 11 janvier 2026, l’action de la CENA s’inscrit dans une dynamique de consolidation de la confiance des citoyens dans les mécanismes démocratiques. Par son attachement aux règles, à la transparence des opérations et à la stabilité du processus électoral, l’institution contribue à la préservation de la paix sociale et à la lisibilité du jeu démocratique, tant au plan national qu’international.