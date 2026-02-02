Bénin : une scène de ménage dégénère sur la voie publique

Selon les informations rapportées par L’Investigateur, une scène inhabituelle s’est produite dans l’après-midi du dimanche 1er février 2026 à Atrokpocodji, non loin du séminaire, dans la commune d’Abomey-Calavi. Un différend conjugal impliquant un homme, son épouse et une autre femme a provoqué une vive altercation sur la voie publique.

D’après les éléments recueillis sur place, la situation serait partie d’un désaccord lié à une relation extraconjugale. Informée du déplacement de son mari, l’épouse, mère de deux enfants, aurait intercepté le véhicule dans lequel il circulait, provoquant un arrêt brusque en pleine circulation.

Une dispute a alors éclaté entre les deux femmes, chacune revendiquant sa place auprès de l’homme. La tension est montée progressivement, attirant l’attention de riverains et de passants. Au cours de l’altercation, l’une des protagonistes se serait emparée d’un objet tranchant appartenant à une vendeuse installée à proximité. L’intervention rapide de témoins a permis d’éviter des conséquences plus graves.

Aucun bilan officiel de blessés n’a été communiqué. Face à la situation devenue incontrôlable, l’homme au centre du différend aurait quitté les lieux à bord d’un taxi-moto en compagnie de l’autre femme, laissant son véhicule sur place. Son épouse, restée sur les lieux, se serait retrouvée en difficulté, ne sachant pas conduire.