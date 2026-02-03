Bénin : La police saisit 770 litres de Sodabi frelaté à Dogbo (Adja)

À Dogbo, une importante quantité d’alcool frelaté a été retirée du circuit de consommation. L’information a été publiée sur la page Facebook officielle de la Police républicaine. L’opération remonte au 23 octobre 2025. Ce jour-là, le commissariat de l’arrondissement de Dévè a procédé à la saisie de 770 litres d’alcool de fabrication locale, communément appelé sodabi. Le produit, découvert au village Ayomi-Centre, dans l’arrondissement d’Ayomi (commune de Dogbo), présentait des caractéristiques jugées suspectes par les agents.

Afin de déterminer la qualité réelle de la boisson, les enquêteurs ont saisi le Laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Cette structure spécialisée a été chargée d’analyser des échantillons du liquide saisi. À l’issue de plusieurs mois d’examens, le laboratoire a conclu que l’alcool incriminé était impropre à la consommation humaine. Les résultats ont confirmé les doutes initiaux des forces de l’ordre quant aux risques sanitaires liés à ce lot de sodabi.

La Police républicaine souligne que cette intervention s’inscrit dans le cadre des actions de protection de la santé publique et de lutte contre la mise en circulation de produits dangereux. Elle rappelle que la consommation de boissons alcoolisées de provenance douteuse peut entraîner de graves conséquences sanitaires.