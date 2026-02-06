Bénin : la Russie appelle ses citoyens à éviter tout voyage non essentiel

De nombreux pays avertissent régulièrement leurs ressortissants lorsque des risques pour leur sécurité apparaissent à l’étranger. Ces alertes visent à informer et protéger les citoyens face à des situations potentiellement dangereuses, qu’il s’agisse de troubles politiques, d’attaques terroristes ou d’autres menaces. Dans ce cadre, la Fédération de Russie vient de diffuser une recommandation concernant ses citoyens qui envisagent de se rendre au Bénin.

Alerte du ministère russe des affaires étrangères

Sur sa page Facebook, l’Ambassade de Russie au Bénin et au Togo invite ses citoyens à différer tout voyage qui n’est pas strictement nécessaire vers le Bénin. Dans son communiqué du 5 février 2026, elle explique que cette mise en garde intervient après plusieurs événements préoccupants dans le pays, dont une tentative de coup d’État en décembre 2025 et des actions d’extrémistes dans le nord. L’ambassade précise que les autorités béninoises ont intensifié leur présence sécuritaire et accordent une attention particulière à la surveillance des mouvements des étrangers.

Recommandations pour les voyageurs russes et implications immédiates

La Russie souligne qu’il est préférable de n’effectuer un déplacement vers le Bénin qu’en cas de nécessité absolue. Les ressortissants russes sont invités à rester attentifs aux informations diffusées par les autorités locales et à respecter strictement les consignes de sécurité. Pour les voyageurs, il est important de tenir compte de ces alertes et d’adapter leurs programmes.

À ce jour, les autorités béninoises n’ont pas signalé de menace sécuritaire spécifique.