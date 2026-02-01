Bénin : le parti LD s’insurge après l’interpellation d’Alassani Tigri

Le parti d’opposition Les Démocrates a réagi, dans un communiqué en date du 31 janvier 2026, à l’interpellation et au placement en détention provisoire de son vice-président, Alassani Tigri. La formation politique évoque des irrégularités dans la procédure et appelle à une justice « impartiale » et respectueuse des droits de la défense.

Selon le document, l’arrestation est intervenue le mercredi 28 janvier 2026 aux environs de 17 heures. Le parti affirme qu’Alassani Tigri venait de rentrer chez lui après des soins reçus dans un centre de santé de Cotonou lorsqu’un dispositif policier « s’est introduit de manière brutale à son domicile ». Il indique que l’intéressé a été interpellé devant sa famille.

Le communiqué conteste par ailleurs l’existence de convocations préalables. Des informations relayées sur les réseaux sociaux ont fait état de convocations restées sans suite. Le parti soutient, pour sa part, qu’« aucune convocation ne lui a jamais été régulièrement notifiée, ni à son domicile ni ailleurs ».

Publicité

Le jeudi 29 janvier 2026, Alassani Tigri a été présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). À l’issue de son audition, il a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pour des faits qualifiés de « complot contre la sûreté de l’État », en lien avec les événements du 7 décembre 2025 à Cotonou.

Les Démocrates rappellent que leur ligne politique « rejette toute prise du pouvoir par la force » et précisent que leur vice-président a « condamné de manière claire et sans équivoque toute atteinte à l’ordre constitutionnel » après les événements évoqués.

Le parti insiste aussi sur le principe de responsabilité pénale individuelle, estimant qu’aucun lien de parenté ou de proximité ne peut fonder une culpabilité. Il juge que « seules des preuves claires, objectives et juridiquement établies peuvent fonder une quelconque mise en cause » et demande que la lumière soit faite « dans les meilleurs délais, dans le strict respect de l’État de droit ».

Enfin, la formation politique appelle ses militants et sympathisants « au calme, à la retenue et à la sérénité », tout en exprimant son souhait de voir aboutir la procédure à « la relaxe pure et simple » d’Alassani Tigri, dont l’état de santé suscite, selon elle, des préoccupations.