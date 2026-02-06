Bénin : Le tiktokeur Flapacha n’est pas au bout de ses peines devant la Criet

Le procès du tiktokeur béninois Cédric Toffa, plus connu sous le pseudonyme de Flapacha, a connu un tournant majeur ce jeudi 5 février 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Alors qu’une relaxe pure et simple avait initialement été requise par le ministère public, de nouvelles pièces versées au dossier ont conduit le parquet spécial à revoir sa position. Selon les informations rapportées par Libre Express, cinq ans de prison ferme et une lourde amende sont désormais requis contre le prévenu.

Ce revirement fait suite à la production d’un rapport du Centre national d’investigations numériques (CNIN), présenté à la Cour au cours de l’audience. D’après le représentant du procureur spécial, les conclusions de cette expertise technique établissent un lien direct entre le téléphone saisi lors de l’interpellation et le tiktokeur poursuivi. Contrairement aux déclarations de Flapacha, qui soutenait que l’appareil appartenait à son frère aîné, Franck Toffa, le rapport indiquerait que le téléphone Samsung Galaxy analysé est effectivement utilisé par le prévenu.

Le ministère public relève notamment que le compte Gmail ainsi que le compte bancaire UBA de Cédric Toffa seraient configurés sur ledit téléphone, sur lequel des données à caractère cybercriminel ont été découvertes. Pour le parquet spécial, ces éléments confirment que le tiktokeur était l’utilisateur effectif de l’appareil incriminé.

Sur la base de ces nouvelles informations, le représentant du procureur spécial a sollicité de la Cour une requalification de ses précédentes réquisitions. Il a ainsi demandé la condamnation de Flapacha à soixante mois d’emprisonnement ferme, soit cinq ans, assortis d’une amende de deux millions de francs CFA.

La défense, assurée par Me Hugo Koukpolou, a maintenu sa ligne de contestation. L’avocat a plaidé la relaxe pure et simple de son client, réaffirmant que ce dernier ne se livrait pas à des activités de cybercriminalité et que le téléphone en cause appartenait à son frère aîné, actuellement en détention préventive pour des faits similaires.

À l’issue des débats, la Cour a renvoyé le délibéré au jeudi 5 mars 2026, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express. Pour rappel, lors de l’audience du 20 octobre 2025, Cédric Toffa avait plaidé non coupable des charges d’« escroquerie via internet ». À la barre, il avait expliqué son incarcération par un buzz mal maîtrisé sur TikTok. Selon sa version, il avait organisé, avec un autre tiktokeur dénommé Jérémie Dégamer, une mise en scène d’enlèvement simulé lors d’un live, dans le seul but d’accroître leur visibilité sur les réseaux sociaux, sans intention d’extorquer de l’argent aux internautes.

Cette simulation avait toutefois entraîné leur interpellation par le CNIN le 11 août 2025, à la suite de la diffusion de vidéos montrant un faux enlèvement et une prétendue séquestration. Si Jérémie Dégamer a été remis en liberté après sa présentation au procureur, Flapacha avait, quant à lui, été placé sous mandat de dépôt, en raison des indices de cybercriminalité relevés dans son téléphone.