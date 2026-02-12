Bénin : les cinq commissions permanentes installées au Parlement

L’Assemblée nationale du Bénin a franchi une nouvelle étape dans l’organisation de la 10ᵉ législature. Après l’installation des députés et l’élection du bureau du Parlement, les élus ont procédé, mercredi 11 février 2026 en séance plénière, à la constitution des cinq commissions permanentes et à la désignation des membres de leurs bureaux.

Les 109 députés ont ainsi réparti les responsabilités au sein de ces organes techniques, chargés d’examiner les propositions et projets de loi avant leur passage en plénière. La mise en place des bureaux – composés notamment des présidents, vice-présidents et rapporteurs – marque l’achèvement du dispositif institutionnel interne du Parlement.

Au terme des désignations, l’Union progressiste le Renouveau (UPR), formation majoritaire, obtient la présidence de trois commissions. Orden Alladatin est reconduit à la tête de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, fonction qu’il exerçait déjà lors de la précédente législature. Gérard Gbénonchi conserve la direction de la Commission des finances et des échanges. La Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité est confiée à Augustin Ahouanvoébla.

Le Bloc républicain (BR) se voit attribuer deux présidences. Joseph Anani prend la tête de la Commission du plan, de l’équipement et de la production. La Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales est dirigée par Éléonore Yayi Ladékan, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Au-delà des présidences, la séance a permis d’officialiser l’ensemble des membres composant les bureaux des commissions, consacrant ainsi leur entrée en fonction pour la durée de la législature. Les députés ont par ailleurs confirmé les responsables des groupes parlementaires. Aké Natondé dirige le groupe Union progressiste le Renouveau, tandis qu’Assan Séibou conduit le groupe Bloc républicain.