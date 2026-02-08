Bénin : "Pèlerins d’espérance", le nouveau livre du père Raymond Goudjo

Le centre Bénin Excellence a accueilli, vendredi 6 février 2026, la cérémonie de présentation officielle du nouvel ouvrage du père Raymond Bernard Goudjo, intitulé Pèlerins d’espérance, dans le silence et la contemplation. La rencontre s’est déroulée en présence de proches, d’amis de l’auteur et de lecteurs, réunis autour d’un livre qui s’inscrit dans le cadre du Jubilé 2025 de l’Église catholique.

Publié sous la forme d’un ouvrage de 72 pages, Pèlerins d’espérance, dans le silence et la contemplation se présente comme une réflexion spirituelle centrée sur trois axes majeurs : l’espérance, le silence et la contemplation. Le livre est destiné à accompagner l’année jubilaire, placée sous le signe de l’espérance, et propose une démarche de méditation ouverte à tout lecteur, au-delà de l’appartenance confessionnelle.

La présentation de l’ouvrage a été assurée par le journaliste José Gandaho. Dans son exposé, il a situé le livre dans le parcours intellectuel et spirituel de son auteur, prêtre de l’archidiocèse de Cotonou, docteur en théologie et spécialiste de la doctrine sociale de l’Église. Actuel directeur national de Caritas Bénin, le père Raymond Goudjo est également connu pour ses travaux sur les questions sociales, politiques et spirituelles. Il est notamment l’auteur de Fraternité, démission perpétuelle de soi-même (2022) et de La démocratie en Afrique : les vieux démons se réveillent (2024).

Selon la présentation faite, le nouvel ouvrage s’articule autour de la figure du pèlerin, comprise comme une métaphore de la condition humaine. Le pèlerin, tel que décrit par l’auteur, avance sans certitude immédiate, mais porté par une espérance qui dépasse le simple espoir lié au temps ou aux circonstances. Cette espérance, développée à partir de références bibliques, se distingue de l’attente d’un résultat immédiat pour s’inscrire dans une dynamique intérieure plus profonde.

Le livre est structuré en plusieurs chapitres, abordant notamment la marche comme expérience spirituelle, le silence comme condition de la contemplation, ainsi que les épreuves et les “vents contraires” rencontrés sur le chemin. L’auteur y développe une réflexion sur ce qu’il appelle les “peurs structurelles” de l’être humain, en s’appuyant sur les tentations du Christ au désert. Ces peurs — la crainte du manque, le désir de possession et la recherche du pouvoir — sont analysées comme des obstacles majeurs à une vie intérieure apaisée.

Une attention particulière est également accordée à la figure de la Vierge Marie, présentée comme modèle de silence et de contemplation. Le dernier chapitre de l’ouvrage prend la forme de courtes méditations, proches du monologue spirituel, invitant le lecteur à une introspection progressive et à un cheminement personnel.

A cette cérémonie, le père Raymond Goudjo est revenu sur la genèse du livre. Il a expliqué que le projet d’écriture est né à la suite de l’annonce du Jubilé 2025 par le pape François, puis s’est précisé lors de la préparation d’une retraite spirituelle qu’il a été amené à prêcher dans un délai court. Le silence, a-t-il indiqué, constitue un thème ancien dans sa réflexion, déjà exploré dans des écrits antérieurs, et qu’il conçoit non comme une absence d’action, mais comme une condition d’harmonie intérieure et de juste fonctionnement de la personne humaine. À travers Pèlerins d’espérance, dans le silence et la contemplation, le père Raymond Goudjo propose ainsi un texte de méditation qui articule foi, expérience humaine et réflexion spirituelle.