Bénin : Pour 120 mille francs, un homme perd la vie à Glazoué

La commune de Glazoué, dans le département des Collines, a été le théâtre d’un drame d’une extrême gravité dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 février 2026. Un homme a perdu la vie à l’issue d’un conflit survenu au sein d’un groupe d’éleveurs de bœufs.

Les faits se sont déroulés à Assanté, localité relevant du quartier Gbanlin Fifadji, plus précisément dans le hameau de Djahoudjihoué. D’après les informations recueillies sur place, l’incident trouve son origine dans un différend lié à une somme de 120 000 francs CFA, provenant de la vente d’un bœuf.

Selon les témoignages concordants, un éleveur transhumant, de passage dans le campement pastoral de ses pairs, aurait procédé à la vente de l’animal avant de conserver l’argent. Le lendemain, la disparition de la somme a suscité inquiétude et méfiance parmi les éleveurs présents, alimentant rapidement les soupçons.

Les regards se sont alors tournés vers l’un des membres du groupe, dont le comportement a renforcé les accusations. L’homme aurait notamment remis une somme de 20 000 francs CFA à une voisine, un geste interprété comme un indice compromettant. Soumis à la pression de ses camarades, le suspect aurait fini par reconnaître les faits, affirmant avoir dissimulé le reste de l’argent dans un champ situé à proximité du campement.

Dans l’espoir de récupérer son dû, le propriétaire de la somme aurait décidé de suivre l’auteur présumé jusqu’au lieu indiqué. C’est au cours de ce déplacement que la situation a dégénéré. Le bouvier a été violemment pris à partie et mortellement assommé avant d’atteindre la cachette.

Alertées, les autorités locales ainsi que les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constats d’usage. Le corps de la victime a été découvert sur place, ouvrant la voie à une enquête judiciaire. Une procédure a été engagée afin d’établir avec précision les circonstances du drame et de situer les responsabilités pénales.