Bénin: Quand la prononciation du nom d'Ahouanvoébla fait rire les nouveaux députés (vidéo)

Les députés de la 10ᵉ législature ont été officiellement installés le dimanche 8 février 2026 au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo, marquant le démarrage formel d’une nouvelle mandature parlementaire. Conformément aux dispositions réglementaires, les travaux d’installation et la conduite de l’élection du bureau de l’Assemblée nationale ont été assurés par le bureau d’âge.

À la tête de cette instance provisoire, l’honorable N’da Antoine N’da, doyen d’âge de la législature, a présidé la séance. Âgé de 79 ans, l’élu du Bloc républicain dans la 4ᵉ circonscription électorale était assisté par les deux plus jeunes députés de la mandature, désignés secrétaires du bureau d’âge : Yousouf Issa (31 ans), benjamin de l’Assemblée, élu de l’Union progressiste le Renouveau (Up-R) dans la 1ʳᵉ circonscription électorale, et Faridatou Zacharie Traoré Yacoubou (36 ans), élue du Bloc républicain dans la 8ᵉ circonscription électorale.

Dans une séance marquée par la solennité institutionnelle, un moment inattendu est toutefois venu détendre l’atmosphère de l’hémicycle. La lecture officielle de la liste des 109 députés, confiée à la députée Faridatou Zacharie Traoré Yacoubou, s’est transformée en une séquence aussi humaine que mémorable. Butant sur la prononciation de plusieurs patronymes, l’élue du Bloc républicain a enchaîné hésitations et reprises, déclenchant à plusieurs reprises des éclats de rire dans la salle. Loin de troubler l’ordre de la séance, ces instants ont apporté une touche de légèreté bienvenue à une cérémonie pourtant très codifiée.

Le point culminant de cette séquence reste la prononciation du nom du député Augustin Ahouanvoebla. Après plusieurs tentatives infructueuses, la députée, visiblement amusée elle-même par la situation, a fini par s’excuser publiquement : « Désolé cher député », a-t-elle lancé au micro, avant d’ajouter dans un soupir resté célèbre : « Eh Seigneur ». Un agent parlementaire est finalement intervenu pour l’assister sur ce nom précis, sous les rires nourris de l’hémicycle. La scène, largement commentée, a également montré le député Augustin Ahouanvoebla lui-même hilare, multipliant gestes et sourires, contribuant à transformer ce moment en une parenthèse de convivialité partagée.