Bénin : Retour sur l’erreur lors de l’installation du 1er adjoint au maire de Bopa

Une nouvelle cérémonie a été organisée, lundi 16 février 2026, au siège de la commune de Bopa pour procéder au remplacement du premier adjoint au maire, initialement installé deux jours plus tôt par le préfet Bienvenu Milohin. Reconfirmé dans ses fonctions, le maire Abel Djossou a assisté à cette séance marquée par un réajustement administratif qui a suscité de nombreuses réactions au sein de l’opinion locale.

Selon une vidéo diffusée sur la page Facebook de la radio FM Ahémé, l’installation du premier adjoint intervenue le samedi 14 février résultait d’une confusion interne au sein du parti Union progressiste le renouveau. La séquence précise que la cérémonie a été reprise après la détection d’une erreur matérielle imputée à la haute direction politique de la formation.

La correction a été formalisée par un courrier du secrétaire général du parti, Gérard Gbénonchi, adressé à l’autorité préfectorale. « Après vérification, il ressort qu’une erreur matérielle s’est malheureusement glissée dans le document communiqué. (…) Le premier adjoint au maire est M. Gbesso Désiré, en lieu et place de M. Gando Célestin », indique la correspondance datée du lundi 16 février.

Cette situation a alimenté des contestations après la première désignation. Certains acteurs locaux ont mis en cause le rôle du préfet, accusé de trahison. Face aux critiques, celui-ci a apporté des précisions sur la procédure suivie : « La liste que j’ai lue samedi est celle qui m’a été communiquée. (…) Nous ne sommes en rien dans le processus de désignation. Une fois qu’un nouveau nom est transmis, je suis obligé de venir l’installer. »