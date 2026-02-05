Bénin : suspendu, Bertin Koovi visé par une procédure disciplinaire au sein du BR

Le Bloc Républicain (BR) a enclenché une procédure disciplinaire visant l’un de ses membres, le Dr Bertin Koovi. La décision découle d’une réunion du Secrétariat exécutif national tenue le 4 février 2026, au cours de laquelle une publication signée par l’intéressé a été examinée, selon un communiqué officiel du parti.

D’après le texte, les propos diffusés par Dr Koovi contiendraient des prises de position personnelles ainsi que des orientations politiques exprimées « sans mandat ». Le Secrétariat exécutif national estime que cette démarche contrevient aux règles de discipline interne et au devoir de réserve qui s’imposent aux responsables et militants de la formation politique.

À l’issue de ses délibérations, l’organe dirigeant a recommandé au Bureau exécutif national (BEN) la suspension à titre conservatoire de Bertin Koovi, assortie de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dans l’attente de la décision formelle du BEN, le communiqué précise que l’intéressé n’est pas autorisé à s’exprimer ni à agir au nom du Bloc Républicain.

Publicité

Le message se veut également un rappel à l’ordre adressé à l’ensemble des militants et cadres, dans un contexte politique marqué par les préparatifs liés à la prochaine élection présidentielle. Le Bloc Républicain appelle ainsi ses militants à demeurer mobilisés derrière la candidature du duo Wadagni–Talata pour la magistrature suprême. Le communiqué insiste sur la nécessité de préserver l’unité du parti afin de consolider sa dynamique politique.