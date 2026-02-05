Bénin : Un autre bus de la compagnie Baobab en feu à Malanville

Un accident grave de la circulation a été enregistré ce jeudi 5 février 2026 sur la Route nationale inter-États RNIE-2, à hauteur de Bodjécali, en face de la rizerie, dans la commune de Malanville. L’information a été rapportée par Sota FM.

D’après les éléments relayés par la radio, un bus de la compagnie Baobab, qui avait quitté Malanville à 6h30 en direction de Parakou, a pris feu dans des circonstances dramatiques. Le sinistre serait survenu à proximité du poste de douane, dans une zone où plusieurs véhicules étaient en stationnement.

Les premières indications font état de l’implication d’un camion chargé de bidons d’essence, immobilisé par les services douaniers. L’incendie se serait déclaré à ce niveau avant de se propager rapidement au car de transport en commun. Les flammes ont entièrement ravagé le bus. Les sapeurs-pompiers, dépêchés sur place après l’alerte, n’ont pas pu circonscrire l’incendie à temps pour éviter la destruction totale du véhicule.

Publicité

À ce stade, aucun bilan officiel détaillé n’a encore été publié. Des dégâts matériels importants sont signalés, ainsi que plusieurs blessés graves. Ces derniers ont été évacués vers l’hôpital de zone de Malanville pour recevoir des soins. Ce drame survient à quelques jours de la commémoration du troisième anniversaire de la tragédie de Dassa, un autre accident majeur qui avait causé de lourdes pertes en vies humaines et impliqué la même compagnie de transport.