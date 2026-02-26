Bénin : un homme tué lors d’une altercation à Cotonou

Un différend ancien a débouché sur un homicide mercredi 25 février 2026 à Gbèdjromèdé, quartier de Cotonou. Selon Bip Radio, un homme a perdu la vie après une violente agression survenue en pleine rue.

D’après les éléments recueillis, les deux protagonistes traînaient un contentieux né quelques jours plus tôt. Leur rencontre fortuite ce mercredi a relancé les tensions. L’agresseur présumé a saisi une bouteille et l’a fracassée sur la tête de son adversaire. Touchée de plein fouet, la victime s’est écroulée.

Les secours n’ont pas pu la ramener à la vie. Le décès a été constaté peu après la chute. Alertée, la police a procédé à l’interpellation du suspect. Les agents l’ont placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Sa présentation devant le procureur près le tribunal de Cotonou s’annonce dans les prochains jours.