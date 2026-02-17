Bénin : Une affiche musicale de haut niveau pour lancer le FInAB 2026

À trois jours de son ouverture, la quatrième édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB) fait déjà monter la pression avec l’annonce d’une programmation musicale riche et quotidienne. Du 20 février au 1ᵉʳ mars 2026, plus de trente artistes sont attendus sur scène à Cotonou, confirmant la place centrale des concerts dans ce rendez-vous culturel majeur.

Parmi les têtes d’affiche figurent Anna Teko, Santrinos, Sethlo, T-Gang, Fo Logozo et le duo nigérian Bracket. Ces performances viendront rythmer chaque soirée du festival et offrir au public une immersion dans des univers musicaux variés, entre têtes d’affiche confirmées et talents émergents. Cette orientation traduit la volonté des organisateurs de faire du FInAB un carrefour des scènes africaines actuelles.

Au-delà des spectacles, l’événement reste fidèle à son ambition de valorisation des industries culturelles et créatives. Placée sous le thème « Les industries culturelles et créatives : levier de diversité culturelle, de coopération et de paix », cette édition 2026 réunira artistes, créateurs et professionnels venus d’Afrique et d’ailleurs autour d’une programmation couvrant sept disciplines : arts visuels, musique, danse, cinéma, mode, théâtre et littérature. Le festival se veut ainsi une plateforme d’expression, de dialogue et de circulation des œuvres entre générations et territoires.

Autre innovation majeure : l’introduction du FInAB Fashion Week, un format dédié à la mode qui marque un repositionnement stratégique du festival porté par Ulrich Adjovi. Présenté sur le site de Family Beach lors d’une rencontre avec les professionnels des médias, ce segment se tiendra du 18 au 22 février 2026 et réunira stylistes, créateurs, médias et passionnés autour d’activités professionnelles et de moments d’échanges.

Le coup d’envoi de ce volet mode sera donné avec le Fashion Chill organisé au Chill n’Grill autour du thème « Oser être soi : laisse ton style parler », un concept immersif qui met l’accent sur l’affirmation de soi à travers le vêtement. Entre concerts grand public, rencontres professionnelles et espaces de réflexion, le FInAB 2026 confirme son statut de vitrine des dynamiques culturelles contemporaines et s’impose comme l’un des temps forts de l’agenda artistique au Bénin.