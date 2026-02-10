Bénin : Une explosion de mine clandestine fait un mort et des blessés à Natitingou

L’exploitation illégale de l’or continue de produire son lot de drames dans la commune de Natitingou. À Koussiguou, localité de l’arrondissement de Perma, une violente explosion survenue dans une mine clandestine a de nouveau mis en lumière les risques majeurs liés à l’orpaillage anarchique dans la région. L’information a été rendue publique par le journal Le Matinal.

Dans la nuit du mercredi 5 février 2026, aux environs de 22 heures, un engin explosif de type dynamite a détoné sur un site aurifère exploité en dehors de tout cadre légal, sur la montagne de Koussiguou. Au moment des faits, près d’une trentaine d’orpailleurs se trouvaient à l’intérieur ou à proximité immédiate de la galerie, engagés dans des travaux d’extraction menés sans équipements de protection ni mesures de sécurité appropriées.

L’explosion a provoqué un mouvement de panique et fait plusieurs victimes. Le bilan provisoire fait état de onze blessés, évacués dans l’urgence vers des formations sanitaires environnantes, principalement à moto, faute de moyens adaptés. Un des blessés, grièvement atteint, a succombé à ses blessures avant son admission à l’hôpital. Les dix autres victimes présentent des lésions des tissus mous, avec des niveaux de gravité variables. Sept cas sont jugés sérieux, dont un particulièrement préoccupant, marqué par une hémorragie importante et un état de choc. Trois blessés présentent des atteintes moins sévères. Selon des sources médicales, neuf victimes sont actuellement stabilisées, tandis que des soins intensifs se poursuivent pour le cas critique.

Alertées, les autorités administratives et judiciaires se sont rapidement rendues sur les lieux. Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Natitingou, accompagné du Directeur départemental de l’Énergie, de l’Eau et des Mines de l’Atacora, a effectué le constat d’usage afin d’évaluer les circonstances et l’ampleur du drame.

Cet accident intervient pourtant dans un contexte bien connu des autorités locales. Le site de Koussiguou est officiellement attribué à une entreprise chinoise et fait l’objet d’interdictions formelles d’exploitation clandestine. Le maire de Natitingou avait récemment intimé l’ordre aux occupants illégaux de quitter les lieux. Malgré ces mises en garde, les activités se sont poursuivies, exposant les exploitants à des dangers permanents, notamment les explosions, les effondrements et les risques sanitaires.