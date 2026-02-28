Bénin : une tentative de vol de téléphone mène au démantèlement d’un réseau de recel

Le commissariat du 8ᵉ arrondissement de Cotonou a interpellé deux individus impliqués dans une tentative de vol de téléphone portable et dans un circuit présumé de recel d’objets électroniques, samedi 21 février 2026 à proximité de la pharmacie Gbédjromédé. L’opération fait suite à l’arrestation d’un suspect maîtrisé par des agents de sécurité et des conducteurs de taxi-motos après une tentative d’arrachage sur un agent de sécurité civile assoupi.

Les faits se sont produits aux environs de 6 heures. Selon les éléments recueillis par les policiers du commissariat, l’agent visé s’était endormi, son téléphone en main, à l’issue de son service de nuit. Le suspect aurait tenté de s’emparer de l’appareil, déclenchant le réveil immédiat de la victime et un appel à l’aide. Une poursuite s’est engagée dans les rues voisines avant l’interpellation du présumé voleur par des riverains et des collègues de la victime.

Interpellation et aveux du suspect

Alertée, une patrouille de police s’est rendue sur place pour procéder à la prise en charge du mis en cause. D’après le commissariat du 8ᵉ arrondissement, l’homme a reconnu lors de son audition préliminaire être impliqué dans des vols similaires et a indiqué revendre les objets dérobés à un technicien en téléphonie installé dans l’enceinte du marché Dantokpa.

Le commissaire de police de première classe DAGBA a salué la réaction des témoins : « Cette interpellation est le fruit d’une synergie exemplaire entre la population et les forces de l’ordre. Elle démontre que la sécurité est une responsabilité partagée ».

Descente au marché et saisies

Sur la base de ces déclarations, les enquêteurs ont conduit une opération dans la boutique désignée. Le technicien présenté comme receleur présumé a été arrêté sur les lieux. La perquisition a permis la saisie de cinquante smartphones Android, dix-huit téléphones à touches, deux ordinateurs portatifs, une tablette, de nombreux accessoires électroniques, une motocyclette de type PCX non immatriculée et une somme de 54 875 francs CFA.

Les objets récupérés sont considérés par la police comme susceptibles de provenir de vols. Leur identification doit permettre de retrouver les propriétaires et d’établir l’ampleur des activités reprochées aux deux suspects.

Procédure judiciaire engagée

Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat. Une enquête judiciaire est en cours afin de déterminer l’origine de chaque bien saisi, d’identifier d’éventuels complices et de documenter le circuit de revente. Conformément aux règles de procédure pénale en vigueur, le dossier devra être transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, juridiction territorialement compétente pour décider des suites judiciaires à donner à l’affaire.