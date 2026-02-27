Bénin : Wadagni pas tenu de démissionner, selon Léandre Houngbédji

Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a rencontré les professionnels des médias, mercredi 25 février 2026 à Parakou, pour un échange consacré aux principaux dossiers d’actualité nationale. La séance, organisée dans la salle de conférence de la radio locale, a porté notamment sur la situation à la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin (SRTB), la candidature du ministre Romuald Wadagni à la prochaine élection présidentielle, le cumul de portefeuilles ministériels et les réformes engagées dans plusieurs secteurs.

Au sujet des mesures concernant des agents de la SRTB, l’ancien Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, le porte-parole du gouvernement a expliqué que les départs anticipés à la retraite, les licenciements économiques ou les réorganisations relèvent du fonctionnement normal d’une entreprise. Il a indiqué qu’une mission d’audit du personnel est en cours afin d’évaluer les performances, de vérifier l’adéquation entre les profils et les postes occupés et de transmettre ses conclusions à la direction générale de la société. Les travailleurs ont été invités à attendre les résultats de cette évaluation

Candidature de Romuald Wadagni et usage des moyens de l’État

Interrogé sur l’éventualité d’une démission du ministre de l’Économie et des Finances pour se consacrer à la présidentielle, Wilfried Léandre Houngbédji a rappelé que la législation en vigueur n’impose pas une telle démarche. Il a évoqué des précédents dans l’histoire politique nationale, citant des chefs d’État candidats à leur propre succession alors qu’ils étaient en fonction, pour soutenir que la candidature d’un membre du gouvernement n’est pas incompatible avec l’exercice de responsabilités ministérielles.

Sur la question de l’utilisation des moyens publics pendant la campagne, il a assuré que le respect des règles en la matière demeure un principe constant. Le porte-parole a insisté sur la capacité d’un candidat à mener de front ses responsabilités administratives et ses activités politiques, tout en restant dans le cadre légal.

Rationalisation des portefeuilles et gestion des ressources

La question du cumul de fonctions ministérielles a été présentée comme un choix de gestion visant à limiter les charges de l’État et à maintenir la continuité de l’action gouvernementale. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, l’option retenue consiste à ne pas procéder systématiquement au remplacement des ministres quittant leurs fonctions, ce qui conduit à des regroupements de départements. Cette orientation est justifiée par l’objectif de réduction des dépenses publiques et par la volonté d’assurer une organisation administrative plus efficiente jusqu’aux prochaines échéances politiques.

Agence de lutte contre la malaria et baisse des coûts de l’Internet

Le projet de création d’une agence dédiée à la lutte contre la malaria et les moustiques a également été abordé. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que cette structure ne signifie pas la disparition automatique du Programme national de lutte contre le paludisme, mais qu’elle vise à accélérer les résultats à travers un dispositif doté d’objectifs mesurables sur une période de dix ans.

Les échanges ont enfin porté sur la baisse récente des tarifs de l’Internet observée chez certains opérateurs de téléphonie mobile. Le porte-parole a relié cette évolution au déploiement de plus de 4 000 kilomètres de fibre optique sur le territoire national par l’État, estimant que cette infrastructure favorise la concurrence et profite aux consommateurs.

Cette rencontre avec la presse s’inscrit dans une série d’échanges entre le gouvernement et les professionnels des médias à l’intérieur du pays. Elle intervient à quelques semaines de l’élection présidentielle annoncée pour avril 2026, échéance pour laquelle plusieurs décisions administratives et politiques restent attendues.