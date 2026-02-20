Burkina Faso : le Ghana acte sa volonté de rapprochement avec la visite d'Ablakwa

Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a posé le pied à Ouagadougou le 19 février 2026, à la tête d’une délégation incluant l’envoyé spécial du Ghana pour l’AES. Sa venue marque une étape décisive dans la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays voisins.

Le chef de la diplomatie ghanéenne a été accueilli à l’aéroport de Ouagadougou par son homologue burkinabè, Karamoko Jean-Marie Traoré. La délégation ghanéenne, dont la composition témoigne de l’importance accordée à cette visite, est venue prendre part à la réunion ministérielle de la 13ᵉ commission mixte de coopération Burkina Faso–Ghana, dont les travaux se tiennent ce 20 février dans la capitale burkinabè.

Une commission mixte aux enjeux multisectoriels

Cette rencontre ministérielle est présentée comme l’aboutissement des travaux préparatoires conduits par les experts des deux pays en octobre 2025 à Ouagadougou. Ces experts avaient alors passé en revue plusieurs domaines stratégiques de coopération, notamment la sécurité, l’économie, les mines, le transport, les TIC, la culture et le tourisme. Les conclusions de ces échanges techniques doivent désormais être formalisées au niveau politique.

Des accords bilatéraux attendus à l’issue des travaux

La session ministérielle devrait se conclure par la signature de plusieurs projets d’accords et de documents officiels, destinés à renforcer les liens entre Ouagadougou et Accra. L’objectif affiché est de dynamiser la coopération bilatérale et de consolider les relations d’amitié et de fraternité entre les deux nations. La présence de l’envoyé spécial du Ghana pour l’Alliance des États du Sahel au sein de la délégation indique que les questions régionales figurent également à l’agenda des discussions.