Burkina Faso : trois hélicoptères de combat acquis sans aide extérieure

Acquisition annoncée à Ouagadougou. Le gouvernement revendique un renforcement de ses capacités aériennes grâce à des ressources nationales, alors que la question sécuritaire reste présente.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a dévoilé mercredi 18 février 2026, lors d’une communication gouvernementale à Ouagadougou, l’achat de trois hélicoptères de combat ainsi que de moteurs destinés à la flotte aérienne nationale, sans appui extérieur, selon des déclarations officielles. « Grâce au Fonds de soutien patriotique, nous avons acquis trois hélicoptères de combat. Pour le faire, nous n’avons pas eu besoin d’appui de partenaires extérieurs. » a-t-il déclaré devant les médias. L’annonce intervient alors que les autorités cherchent à accélérer la montée en puissance des moyens militaires.

Des acquisitions financées localement

Selon les autorités, les ressources mobilisées par le Fonds de soutien patriotique ont permis de financer un vaste programme d’équipement. Uniformes, matériels individuels, installations de campement, primes, alimentation, prise en charge médicale ainsi que les indemnisations des Volontaires pour la défense de la patrie et de leurs ayants droit représenteraient un coût global estimé à près de 199 milliards de FCFA.

Publicité

À la tête du comité de gestion, Vieux Abdoul Rachid Soulama a salué la mobilisation des citoyens et de la diaspora, soulignant un renforcement significatif des capacités opérationnelles des supplétifs civils engagés dans la lutte contre les groupes armés. Au 31 décembre 2025, les ressources collectées atteindraient 496,966 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 110,44 % par rapport aux prévisions cumulées fixées à 450 milliards de FCFA, d’après les données communiquées.

Mobilisation exceptionnelle revendiquée

Créé par les autorités de Burkina Faso pour soutenir l’effort sécuritaire face aux menaces djihadiste, le Fonds de soutien patriotique centralise contributions volontaires, prélèvements spécifiques et appuis financiers destinés aux opérations et aux forces engagées sur le terrain. Au fil des mois, ce mécanisme a financé équipements, logistique et soutien aux combattants, devenant un levier budgétaire pour l’effort militaire national.

Pour l’exercice 2026, le ministre affiche de grosses ambitions : « L’État vise une mobilisation de 200 milliards FCFA », a indiqué Dr Nacanabo, précisant qu’à ce jour, 15 milliards FCFA ont déjà été collectés. Le gouvernement se félicite d’une mobilisation qualifiée d’exceptionnelle en faveur des forces engagées, tandis que les prochaines publications financières du fonds devraient apporter davantage de précisions sur l’évolution des dépenses.