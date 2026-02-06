Burkina Faso : l’armée entend reconquérir totalement le territoire d’ici fin 2026

Le Burkina Faso a récemment annoncé un jalon important dans sa lutte contre les groupes terroristes. En janvier 2026, le gouvernement a révélé que 74 % du territoire national se trouvait désormais sous contrôle gouvernemental, soit une progression supérieure à 3 % par rapport à l’année précédente. Cependant, ce bilan, prometteur en apparence, ne représente qu’une étape. Le chef des armées burkinabè entend aller bien au-delà en fixant un objectif radicalement plus ambitieux pour la fin de l’année 2026 : la reconquête totale du territoire.

Le Général Diallo fixe un objectif de reconquête totale

Lors d’un rassemblement regroupant officiers, sous-officiers, soldats, Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et anciens combattants ce vendredi, le Général Moussa Diallo a adressé un avertissement sévère contre toute tentative de déstabilisation du pays. Représentant le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, il a souligné l’importance de la discipline et de la mobilisation : « Éloignez-vous de ces vendeurs d’illusions ; quiconque sera surpris en train d’agir sera tenu responsable », a-t-il déclaré.

Le Général a indiqué que l’armée burkinabè continuerait ses opérations pour consolider les zones déjà libérées et étendre l’autorité de l’État dans les régions encore sous contrôle hostile. L’objectif affiché est de neutraliser toute présence ennemie et de rétablir la sécurité sur l’ensemble du territoire. Selon Diallo, si le rythme des opérations se maintient, le Burkina Faso pourrait parvenir à une reconquête complète de son territoire d’ici la fin 2026.

Intensification des opérations pour sécuriser le territoire

Le CEMGA a également souligné que les opérations militaires en cours visent à sécuriser les points stratégiques du pays, citant implicitement des zones sensibles près des frontières et des infrastructures clés, et rappelant les récents événements à l’aéroport de Niamey, au Niger voisin.

Cette vision s’aligne avec la programmation gouvernementale plus large. Le Plan RELANCE, nouveau référentiel pour 2026-2030, place la sécurité et le rétablissement du contrôle territorial au cœur de ses ambitions. Le gouvernement envisage explicitement la fin du terrorisme comme un préalable au redémarrage de l’économie et à la restauration de l’autorité de l’État.