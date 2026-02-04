Cadre de vie au Bénin : Le citoyen devient acteur de son environnement 

Fini le sentiment d’impuissance face à l’insalubrité ou aux dégradations urbaines. La plateforme 229 Cadre de vie permet désormais à chaque habitant de signaler, en temps réel, toute atteinte à son environnement quotidien : occupations anarchiques, nuisances sonores, dégradations d’espaces publics ou dépôts sauvages d’ordures.

Le Gouvernement béninois franchit ainsi une étape décisive dans la modernisation de l’action publique. Ce nouvel outil numérique vise à placer la parole citoyenne au cœur de la préservation de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

L’innovation majeure réside dans son accessibilité universelle. Pour garantir que personne ne soit laissé au bord de la route numérique, le dispositif est multicanal et comprend une application mobile (actuellement sur Play Store), un portail web dédié, un numéro vert gratuit (le 144) et un canal SMS.

Que l’on possède un smartphone dernier cri ou un téléphone basique, chaque citoyen peut désormais transmettre une alerte enrichie de photos, d’audios ou d’une géolocalisation précise. Une fois le signalement effectué, le système numérique centralise l’information et l’oriente automatiquement vers les structures compétentes pour une prise en charge rapide.

Parmi les agences mobilisées en première ligne, on retrouve la SGDS pour la gestion des déchets et la salubrité, la SIRAT pour les infrastructures routières puis le CNSR et l’ANaTT pour la sécurité et les transports terrestres.

Ce projet est également une vitrine du savoir-faire béninois. Développée en partenariat avec Sèmè City, la plateforme est le fruit d’une collaboration entre l’Africa Design School (pour le design d’expérience) et EPITECH (pour le développement technique).

En intégrant la parole citoyenne dans le pilotage des politiques publiques, le gouvernement ne se contente pas de nettoyer les rues ; il renforce la transparence et la responsabilité partagée. Comme l’ont souligné les autorités présentes, le succès de 229 Cadre de vie repose désormais sur une seule condition : son appropriation massive par les populations.