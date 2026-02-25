Chine : l'Iran envisage l'achat de missiles antinavires supersoniques

Des discussions seraient en cours entre Téhéran et Pékin autour de missiles antinavires supersoniques. Le projet, encore non officialisé, attire l’attention de plusieurs capitales.

Depuis plusieurs mois, des échanges discrets se poursuivraient entre Téhéran et Pékin autour de missiles antinavires supersoniques. Selon des informations relayées par plusieurs médias internationaux, un accord resterait en négociation, sans validation formelle à ce stade.

La perspective d’un tel transfert d’armement nourrit des préoccupations à Washington. Dans cette zone où se croisent routes commerciales et dispositifs militaires, chaque évolution technique modifie les marges de manœuvre.

Une menace plus difficile à contenir

Vol rasant, vitesse élevée, trajectoires imprévisibles : ces missiles compliqueraient les systèmes d’interception classiques. Leur capacité à frapper des cibles en mer à longue distance renforcerait l’arsenal iranien dans un espace déjà sous tension.

À bord des bâtiments militaires, les délais de réaction pourraient se réduire à quelques minutes. Une contrainte supplémentaire pour des flottes habituées à une supériorité technologique. Dans les cercles de défense occidentaux, certains évoquent un risque de recalibrage stratégique. Aucune annonce officielle n’est venue confirmer l’existence d’un contrat.

Pékin et Téhéran, un rapprochement pragmatique

En arrière-plan, la relation entre la Chine et l’Iran s’est consolidée ces dernières années. Un accord de coopération signé en 2021 a ouvert la voie à des investissements massifs et à un renforcement des échanges énergétiques. Pékin s’impose comme un partenaire économique central pour Téhéran, notamment dans le secteur pétrolier

Cette proximité offre à l’Iran des marges face aux sanctions internationales, tout en permettant à la Chine de sécuriser ses approvisionnements. Sur le plan sécuritaire, la coopération reste mesurée mais réelle. Exercices navals conjoints et échanges techniques traduisent un rapprochement progressif, sans aller jusqu’à une alliance formelle. Dans ce contexte, une éventuelle vente de missiles constituerait un signal supplémentaire, sans rupture brutale.