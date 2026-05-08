Iran : Trump affirme que le cessez-le-feu tient malgré une attaque contre l’US Navy

Le président américain Donald Trump a affirmé ce vendredi que le cessez-le-feu avec l’Iran restait en vigueur après une attaque signalée contre trois destroyers américains dans le détroit d’Hormuz. Les faits se seraient produits dans cette zone maritime stratégique située entre l’Iran et la péninsule arabique, selon des informations rapportées par Reuters et Associated Press.

Dans un message relayé par plusieurs médias américains, Donald Trump a déclaré que la trêve « tient toujours » malgré les tensions apparues après l’incident naval. L’armée américaine n’a signalé aucun dommage sur les bâtiments concernés.

Des destroyers américains visés dans le détroit d’Hormuz

Associated Press rapporte que des attaques iraniennes auraient ciblé trois navires de l’US Navy opérant dans le détroit d’Hormuz. L’agence américaine cite des responsables militaires affirmant que les tirs ont été interceptés sans faire de victimes ni provoquer de dégâts matériels.

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Le détroit d’Hormuz constitue l’un des principaux axes de transport pétrolier au monde. Selon l’Administration américaine d’information sur l’énergie (EIA), une part importante des exportations mondiales de pétrole transite quotidiennement par cette voie maritime.

Reuters indique que cet épisode a ravivé les inquiétudes autour de la solidité de la trêve annoncée entre Washington et Téhéran. Les autorités iraniennes n’avaient pas confirmé officiellement ces attaques au moment des premières publications.

Washington maintient la trêve malgré les tensions

Malgré l’incident, la Maison Blanche continue de défendre la validité du cessez-le-feu. Donald Trump a maintenu publiquement sa position alors que plusieurs observateurs évoquaient un risque de rupture rapide de la trêve.

Les autorités américaines n’ont pas annoncé de riposte militaire immédiate après les tirs signalés contre les destroyers. Aucun changement officiel du dispositif naval américain dans le Golfe n’avait été communiqué vendredi.

Le commandement militaire américain au Moyen-Orient, le Centcom, supervise depuis plusieurs années une présence navale renforcée dans la région afin de sécuriser les routes maritimes commerciales et les mouvements des bâtiments militaires américains.

Des versions encore divergentes entre Washington et Téhéran

Reuters souligne que des divergences persistent entre les déclarations américaines et iraniennes concernant la situation militaire actuelle et le respect du cessez-le-feu. Plusieurs informations diffusées depuis vendredi reposent encore sur des déclarations officielles partielles ou des évaluations militaires non détaillées publiquement.

Les autorités américaines devraient préciser dans les prochaines heures les circonstances exactes de l’incident survenu dans le détroit d’Hormuz, tandis que les réactions officielles iraniennes restent attendues.