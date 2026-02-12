Commerce : la Chine menace la France de nouveaux droits de douane

Entre l’Union européenne et la Chine, les tensions commerciales pourraient franchir un nouveau palier. En effet, suite à une critique française de la part du Haut-Commissariat français à la Stratégie et au Plan qui recommande une sur-taxe de 30% sur les importations chinoises, Pékin envisage d’imposer de nouveaux droits de douane à la France.

Une note qui intervient quelques jours après que le ministre français des Finances a affirmé que l’excédent commercial chinois vis-à-vis de l’Europe n’était pas soutenable. Concrètement, Paris s’est positionné en faveur de certaines actions ciblées permettant notamment de rééquilibrer les valeurs échangées.

Paris menace la Chine de 30% de droits de douane

Selon Pékin, ces initiatives, si elles venaient à être appliquées, représenteraient un vrai danger pour le commerce international. Accusant la France de protectionnisme, la Chine se réserve le droit de répondre et d’imposer des droits de douane à la France… Mais pas que. La Chine envisage également d’ouvrir des enquêtes anti-dumping et anti-subventions.

Sont notamment concernés les vins européens et plus spécifiquement, les vins français. D’après les données des douanes chinoises, les exportations de vin de l’UE vers la Chine ont atteint près de 700 millions de dollars en 2024, soit plus de 30% des importations chinoises dans ce secteur.

La Chine ne se laissera pas faire et annonce d’éventuelles mesures de réciprocité

Face aux menaces françaises, la Chine pourrait donc ouvrir une procédure afin d’enquête sur d’éventuelles discriminations commerciales menées à son encontre. Nul doute toutefois qu’une telle décision, si elle venait à être prise, pourrait donner lieu à une succession de mesure de réciprocité, impactant fortement la relation commerciale entre les deux blocs, alors que s’ajoutent dans cette équation, les tensions commerciales avec les États-Unis.

Globalement, ces menaces inquiètent et impactent à la fois les consommateurs de même que les marchés, qui ne savent plus vraiment sur quel pied danser. D’éventuelles négociations pourraient aider à rassurer le consommateur tout en ouvrant des perspectives sur le long terme.