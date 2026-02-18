Conseil des ministres du 18 février 2026 : nouvelles mesures juridiques, sanitaires et routières au Bénin

Le gouvernement béninois a adopté plusieurs décisions lors du Conseil des ministres du 18 février 2026, portant notamment sur la santé publique, les infrastructures et le cadre juridique. Ces mesures concernent aussi bien des réformes institutionnelles que des projets d’aménagement et des nominations.

Le Conseil des ministres du mercredi 18 février 2026 a validé une série de mesures touchant à différents secteurs de l’action publique, avec un accent particulier sur la santé, les infrastructures et la réglementation.

Parmi les décisions adoptées figurent plusieurs mesures normatives, dont la transmission à l’Assemblée nationale d’un accord international pour autorisation de ratification. Il s’agit de l’Accord instituant la Facilité Africaine de Soutien Juridique. Le gouvernement a également acté la création d’une Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques, une structure destinée à renforcer les actions de prévention et de prise en charge liées à cette maladie.

Réformes et encadrement des secteurs stratégiques

Le Conseil a procédé à la modification de l’article 10 des statuts du Bureau béninois du Droit d’Auteur et des Droits voisins (BUBEDRA). Cette décision concerne l’organisation interne de l’institution en charge de la gestion des droits d’auteur.

Dans le domaine des infrastructures, une portion du domaine public maritime a été déclassée dans le cadre du projet d’aménagement de la Route des Pêches. Cette décision vise à permettre la poursuite des travaux engagés sur cet axe côtier.

Le gouvernement a par ailleurs fixé de nouvelles conditions relatives à la circulation des véhicules de transport et à la préservation du patrimoine routier national. Ces dispositions portent sur la régulation du trafic et la protection des infrastructures routières.

Projets en cours et nominations

Au titre des communications, le Conseil a autorisé des missions de contrôle technique ainsi que la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social pour le projet de construction du resort urbain et balnéaire de Avlo, dans la commune de Grand-Popo.

Une autre mission de contrôle technique concerne la construction de bureaux destinés aux services de la Direction générale des Impôts.

Enfin, des nominations ont été prononcées à la Présidence de la République, conformément aux procédures en vigueur.