Corée du Nord : une image rare de la fille de Kim Jong Un armée alimente les spéculations

Les médias d’État nord-coréens ont diffusé, samedi 28 février, une photographie montrant Kim Ju-ae, la fille du dirigeant Kim Jong Un, en train d’utiliser un fusil de précision lors d’une visite sur un site de tir. Cette apparition intervient en Corée du Nord, à l’occasion d’activités liées au Parti des travailleurs, au pouvoir à Pyongyang.

La jeune fille apparaît aux côtés du chef de l’État nord-coréen lors d’une séquence consacrée à des exercices de tir. Selon l’agence officielle KCNA, citée par plusieurs médias internationaux, cette visite s’inscrit dans le cadre d’événements organisés après un rassemblement du parti au pouvoir.

Une mise en scène militaire rare

Les images diffusées montrent Kim Ju-ae manipulant un fusil à lunette, dans un environnement militaire. Ce type de représentation demeure inhabituel pour un membre de la famille dirigeante n’occupant aucune fonction officielle. La communication autour des proches du dirigeant nord-coréen est traditionnellement très limitée, en particulier pour les enfants.

Selon l’agence sud-coréenne Yonhap, qui suit de près les publications nord-coréennes, cette séquence intervient après une série d’apparitions publiques de l’adolescente, notamment lors d’événements liés à l’armée et à la défense. Elle avait été vue quelques jours plus tôt lors d’un défilé militaire marquant la clôture d’un congrès du Parti des travailleurs. Les autorités nord-coréennes n’ont fourni aucune indication sur le rôle ou le statut de Kim Ju-ae. Aucun titre officiel ne lui est attribué dans les communications publiques.

Une présence de plus en plus visible

Depuis sa première apparition publique en novembre 2022, lors d’un essai de missile intercontinental, la fille du dirigeant nord-coréen est régulièrement associée à des activités stratégiques. Elle a été aperçue lors de visites de sites militaires, de cérémonies officielles et de grands rassemblements politiques. Les services de renseignement sud-coréens ont indiqué en 2024 devant l’Assemblée nationale à Séoul que Kim Ju-ae pourrait être considérée comme une héritière potentielle.

Cette analyse repose sur la fréquence de ses apparitions et sur la nature des événements auxquels elle participe, souvent liés aux capacités militaires du pays. La Corée du Nord n’a jamais confirmé publiquement une éventuelle succession. Le système politique du pays repose toutefois sur une transmission du pouvoir au sein de la famille Kim depuis sa fondation. Kim Jong Un a lui-même succédé à son père, Kim Jong-il, en 2011.

Une figure encore entourée de discrétion

Malgré sa visibilité croissante, Kim Ju-ae reste entourée d’un strict contrôle de son image. Son nom n’a été rendu public que tardivement et les informations personnelles la concernant demeurent limitées. Les autorités nord-coréennes ne communiquent ni sa date de naissance ni son parcours. Les apparitions de l’adolescente se déroulent presque exclusivement aux côtés de son père, dans des cadres officiels soigneusement encadrés. Cette stratégie de communication contraste avec la discrétion qui entourait jusque-là les membres de la famille dirigeante avant leur accession au pouvoir.