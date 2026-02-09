Côte d'Ivoire : l'influenceuse Maabio convoquée après une vidéo en pleine circulation

L’utilisation du téléphone au volant demeure l’une des principales causes d’accidents de la route en Côte d’Ivoire et dans le monde. Cette pratique multiplie par trois le risque d’accident, car elle détourne l’attention du conducteur, ralentit ses réflexes et réduit considérablement son champ de vision. Malgré les campagnes de sensibilisation et l’arsenal juridique existant, de nombreux automobilistes continuent de braver l’interdiction, souvent au péril de leur vie et de celle des autres usagers de la route. Une récente affaire impliquant une célébrité ivoirienne vient rappeler que nul n’est au-dessus de la loi en matière de sécurité routière.

Maabio dans le viseur des autorités ivoiriennes

La tiktokeuse Maabio, de son vrai nom Yeelen Virginie Kouamé, fait actuellement l’objet d’une procédure administrative suite à la diffusion d’une séquence vidéo controversée sur les réseaux sociaux. La jeune femme, suivie par plus d’un million d’abonnés, y apparaît au volant de son véhicule, téléphone en main, visiblement émue alors qu’elle évoque une situation personnelle concernant une amie. Cette vidéo a rapidement circulé sur les plateformes numériques, suscitant de nombreuses réactions parmi les internautes ivoiriens.

La Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) n’a pas tardé à réagir face à ce qu’elle considère comme une infraction flagrante au Code de la route. Dans une note officielle, l’administration a convoqué Dame Yeelen Virginie Kouamé pour le 11 février 2026 à 15 heures dans ses locaux situés au Plateau. Cette convocation intervient dans le cadre d’une séance de travail menée par la Commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire.

La DGTTC invoque une violation du décret sur l’usage du téléphone portable

Selon les explications fournies par la DGTTC, la vidéo en question constitue une violation manifeste du décret N°2013-711 du 18 octobre 2013. Ce texte réglementaire interdit formellement l’usage du téléphone portable et de tout autre moyen de communication durant la conduite automobile. Au-delà de l’aspect purement légal, les autorités s’inquiètent particulièrement de l’impact que peut avoir un tel comportement venant d’une personnalité publique influente.

Le statut de Maabio comme figure médiatique amplifie la portée de ses actes. Avec son million d’abonnés, majoritairement composé de jeunes, l’influenceuse dispose d’une capacité à façonner les comportements et les attitudes de sa communauté.