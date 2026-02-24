Crash d’un hélicoptère militaire en Iran, quatre morts selon les autorités

Des étals dévastés. La chute d’un hélicoptère militaire a semé la panique à Khomeinishahr, près de la grande ville d’Ispahan , faisant quatre morts, dont deux civils.

Choc au marché et victimes civiles

Ce mardi 24 février 2026, un hélicoptère de l’armée iranienne s’est écrasé au-dessus du marché central de Khomeinishahr. Le pilote et le copilote ont péri instantanément. Deux commerçants présents sur les étals de fruits et légumes ont également été tués.

L’agence officielle Irna a évoqué une « panne technique » comme cause possible. Aucune autre explication n’a été confirmée. Les autorités locales ont bouclé la zone et évacué les blessés vers les hôpitaux voisins.

Multiplication des accidents aériens

Ce crash intervient après une série d’accidents en Iran ces dernières semaines. Le 19 février 2026, un avion de chasse F‑4 s’est écrasé près de Hamedan, tuant un des deux pilotes. Le 15 février, un autre hélicoptère militaire avait percuté le sol lors d’un vol d’entraînement dans la province de Kermanshah, sans faire de victimes civiles. Ces incidents s’ajoutent à une succession d’accidents qui frappe l’aviation militaire iranienne depuis le début du mois.

Le pays utilise régulièrement des appareils anciens, ce qui pourrait compliquer l’entretien et la maintenance. Les sanctions internationales limiteraient l’accès aux pièces de rechange pour certains modèles. L’armée a confirmé la mort des deux occupants de l’appareil. « Malheureusement, le pilote et le copilote ont été tués dans l’incident », a déclaré la télévision d’État iranienne.