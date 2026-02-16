Cristiano Ronaldo nourrit un nouveau projet ambitieux au Royaume-Uni

À quelques semaines de son 40e anniversaire, Cristiano Ronaldo ne ralentit pas, ni sur le terrain ni dans ses affaires. Le quintuple Ballon d’Or vient d’entamer les démarches nécessaires pour enregistrer sa marque commerciale outre-Manche, préparant ainsi le déploiement de son empire hôtelier et gastronomique au Royaume-Uni. Une stratégie d’expansion qui témoigne d’une vision entrepreneuriale aussi affûtée que ses performances sportives, avec Manchester en ligne de mire.

La nouvelle a été révélée par The Sun et rapporté par Sport : Cristiano Ronaldo a récemment engagé une procédure d’enregistrement de marque au Royaume-Uni. Derrière cette initiative administrative se dessine un projet bien plus vaste. L’international portugais souhaite franchir un nouveau cap dans son développement commercial en implantant ses établissements hôteliers et ses restaurants de l’autre côté de la Manche. Un territoire qu’il connaît intimement pour y avoir écrit certaines des plus belles pages de sa carrière footballistique, notamment à Manchester où son aura demeure considérable.

Cette démarche s’inscrit dans une logique d’anticipation assumée. Ronaldo n’a jamais fixé publiquement de date pour raccrocher les crampons, mais à l’approche de la quarantaine, il prépare méticuleusement l’après. Tandis qu’il continue de s’entraîner avec l’intensité d’un joueur de vingt ans, son carnet d’investissements se remplit parallèlement. Le football reste au centre, certes, mais le business progresse simultanément, méthodiquement, sans précipitation ni tapage médiatique excessif.

Publicité

L’hôtellerie de luxe, un secteur maîtrisé par la star portugaise

Depuis 2016, Ronaldo a scellé un partenariat stratégique avec le groupe hôtelier portugais Pestana. Ensemble, ils ont développé la chaîne Pestana CR7, qui compte désormais plusieurs établissements répartis en Europe et au-delà. Lisbonne, Madrid, Funchal à Madère, mais aussi Marrakech, New York et Paris accueillent déjà ces hôtels qui mêlent design contemporain et références à l’univers du champion. Au-delà de l’hôtellerie, l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid a également investi dans la restauration haut de gamme, notamment au sein de l’enseigne Zela, aux côtés de Rafael Nadal et Enrique Iglesias. Ses activités ne s’arrêtent pas là. La marque CR7 couvre désormais les vêtements, sous-vêtements, chaussures, parfums et accessoires, distribués mondialement.

Il possède également un réseau de salles de sport en partenariat avec Crunch Fitness, a investi dans des cliniques de greffe capillaire Insparya, et s’est récemment positionné sur des secteurs technologiques, notamment avec un investissement dans Perplexity, une plateforme d’intelligence artificielle concurrente de ChatGPT. En 2025, il a même lancé UR•MARV, un studio de cinéma indépendant avec le producteur britannique Matthew Vaughn. Cette diversification témoigne d’une stratégie globale pensée pour bâtir un empire durable, capable de générer des revenus bien après la fin de sa carrière sportive.

Manchester et le Royaume-Uni, un terrain affectif et stratégique

Le choix du Royaume-Uni comme prochaine destination n’a rien d’anodin. Manchester, en particulier, représente un lieu chargé d’émotions pour Ronaldo. C’est là qu’il a explosé sur la scène internationale entre 2003 et 2009, avant d’y revenir brièvement en 2021 juste avant son départ vers Al-Nassr en Arabie saoudite. Dans cette ville du nord de l’Angleterre, son nom provoque toujours sourires et nostalgie. La popularité du Portugais y reste intacte, ce qui constitue un atout commercial non négligeable pour installer des établissements portant sa marque. Une source citée par le Sun estime que CR7 prend des décisions très intelligentes, soulignant que d’autres footballeurs ont déjà prouvé la viabilité du marché hôtelier britannique, et que lui dispose des moyens financiers et de l’image nécessaires pour y réussir pleinement.

Une expansion calculée pour l’après football

Aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant les dates d’ouverture ou les localisations précises des futurs établissements. Mais le mouvement est lancé, avec discrétion et méthode. Ronaldo ne procède jamais au hasard. Chacune de ses initiatives commerciales répond à une stratégie de long terme, construite autour d’une image premium et d’une notoriété planétaire. Ses plus de 850 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux lui permettent de monétiser chaque publication sponsorisée pour plusieurs millions d’euros, renforçant encore sa capacité d’investissement.