Dangote muscle sa stratégie industrielle avec de nouveaux partenariats gaziers

Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, a bâti son empire en diversifiant son portefeuille d’investissements. Ces dernières années, il a notamment investi massivement dans les hydrocarbures. Sa raffinerie de 20 milliards de dollars à Lekki, près de Lagos, inaugurée en 2023, constitue le fleuron de cette stratégie. Conçue pour devenir la plus grande installation de raffinage au monde avec une capacité d’un million de barils par jour, elle a bénéficié du soutien financier de la compagnie nationale NNPC à hauteur de près de 3 milliards de dollars. Cette ambition s’étend désormais au secteur gazier, où le groupe multiplie les partenariats pour alimenter son expansion industrielle.

Le groupe Dangote sécurise son approvisionnement énergétique avec la NNPC

Ce lundi 2 février 2026, trois piliers du conglomérat ont franchi une étape décisive comme l’a indiqué Africanews. Dangote Petroleum Refinery, Dangote Fertiliser Plant et Dangote Cement ont signé de nouveaux accords d’approvisionnement en gaz avec Nigerian Gas Marketing Limited et NNPC Gas Infrastructure Company. Ces contrats, conclus à Abuja, visent à garantir l’énergie nécessaire aux programmes d’expansion du groupe, bien que les volumes concernés restent confidentiels.

Cette démarche répond à un besoin stratégique : assurer la continuité énergétique des installations industrielles les plus gourmandes du pays. La raffinerie, l’usine d’engrais et les cimenteries nécessitent des flux gaziers constants pour maintenir leur production. En consolidant ses liens avec les filiales de la NNPC, Dangote cherche à éviter les ruptures d’approvisionnement qui ont longtemps pénalisé l’industrie nigériane.

Le Nigeria Gas Master Plan 2026 ouvre de nouvelles perspectives industrielles

Ces accords coïncident avec le lancement du Plan directeur gazier 2026 par les autorités fédérales nigérianes. Cette initiative gouvernementale fixe des objectifs ambitieux : porter la production nationale de gaz de 8 milliards de pieds cubes par jour actuellement à 10 milliards d’ici 2027, puis 12 milliards en 2030. Le gouvernement espère également mobiliser plus de 60 milliards de dollars d’investissements sur l’ensemble de la chaîne gazière.

Le plan mise sur le développement des infrastructures de transport et de distribution, l’amélioration de la fiabilité des réseaux et l’attraction de capitaux privés. Pour Dangote, ce cadre offre une opportunité de renforcer sa position dominante dans l’industrie manufacturière nigériane. Le gaz naturel devient ainsi le carburant privilégié de sa Vision 2030, qui prévoit l’expansion de ses capacités de production à travers le pays.

Au-delà du Nigeria, l’homme d’affaires a également annoncé des investissements dans le pétrole et le gaz au Cameroun, suggérant une stratégie d’expansion régionale. Ces nouveaux partenariats gaziers confirment la volonté du groupe de sécuriser ses approvisionnements énergétiques tout en participant activement à la transformation du secteur gazier nigérian. Reste à voir si ces accords permettront effectivement d’accélérer les projets industriels annoncés par le conglomérat dans les prochaines années.