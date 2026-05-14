Dangote à Kigali : « Le Rwanda est petit, mais très prometteur »

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a exprimé sa confiance dans le potentiel économique du Rwanda en marge de l’Africa CEO Forum, qui se tient les 14 et 15 mai 2026 au Kigali Convention Centre.

Un rendez-vous continental sous le signe de l’échelle

Plus de 2 500 dirigeants d’entreprises, investisseurs et chefs d’État issus de plus de 75 pays ont convergé vers la capitale rwandaise pour cette édition placée sous le thème « Scale or Fail : Why Africa Must Embrace Shared Ownership ». L’événement, co-organisé par le Jeune Afrique Media Group et la Société financière internationale (SFI), bras privé du Groupe Banque mondiale, entend répondre à une question structurelle : comment doter l’Afrique d’une masse critique suffisante pour rivaliser dans une économie mondiale fragmentée.

Dangote, voix du secteur privé africain

Depuis le podcast In Good Company, le président du Dangote Group a qualifié le Rwanda de territoire « très prometteur », malgré sa taille modeste. Il défend depuis longue date la capacité du continent africain à transformer ses matières premières plutôt que de les exporter brutes. Lors des précédentes éditions du forum à Kigali, il avait déjà appelé à inverser un modèle qu’il juge générateur de pauvreté importée et d’emplois exportés.

Son groupe, actif dans le ciment, le sucre, les engrais et le raffinage pétrolier, opère désormais la raffinerie Dangote, d’une capacité de 650 000 barils par jour, positionnée pour approvisionner une large partie de l’Afrique subsaharienne en produits raffinés.

Une délégation nigériane de premier plan

Aux côtés de Dangote, une délégation privée nigériane substantielle participe à cette édition, comprenant notamment Wale Tinubu et Aigboje Aig-Imoukhuede. Le président nigérian Bola Tinubu figure également parmi les chefs d’État confirmés, aux côtés du Rwandais Paul Kagame et du Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema.

L’Africa CEO Forum a facilité, selon ses organisateurs, plus d’un milliard de dollars d’engagements d’investissement lors de ses deux dernières éditions.