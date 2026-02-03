Disparition de Clément Besneville : le Maroc rejette les accusations en France

La France s’est montrée particulièrement critique à l’endroit des autorités marocaines. La raison ? La disparition de Clément Besneville, ressortissant français de 29 ans, survenue au printemps 2024, qui n’a toujours pas été résolue. Les forces de l’ordre marocaines sont accusées de laxisme.

En effet, le ministère français des Affaires étrangères a pointé du doigt la lenteur avec laquelle les autorités marocaines ont réagi. Des accusations balayées d’un revers de la main par les principaux concernés, qui affirment avoir tout fait correctement. Les police marocaine a expliqué avoir agi sans délai, réfutant d’éventuelles négiglences.

Un français de 29 ans disparait au Maroc, en 2024

Les premières investigations menées dans son logement n’ont révélé ni traces d’effraction ni disparition d’objets personnels. En outre, des analyses ADN ont été effectuées, sans que jamais quelconque élément n’aient permis de dévoiler la moindre existence éventuelle d’un acte criminel.

Publicité

L’enquête elle, a été ouverte dès le 13 avril 2024, soit le lendemain du signalement officiel. Les forces de l’ordre évoquent également une soixantaine d’entretiens et d’auditions afin d’entendre les proches du jeune homme et creuser d’éventuelles pistes. Malheureusement, rien n’en est ressorti.

les forces de l’ordre n’ont absolument aucune piste

Les forces de l’ordre ont également affirmé avoir retracer tous ses déplacements, ouvrant ainsi des recherches dans différentes régions du pays, notamment dans le Haut Atlas. La famille elle, s’est trendue sur place et a été entendue par les autorités. Les recherches se poursuivent et les autorités étudient toutes les pistes qui pourraient être intéressantes, sans négliger quoi que ce soit.

Les accusations des autorités françaises ont été particulièrement mal peçues côté marocain. En effet, alors que les relations entre les deux pays se sont considérablement réchauffées, les forces de l’ordre ont du mal à accepter que les travaux menés soient ouvertement pointés du doigt. Les autorités françaises elles, espèrent que ces critiques permettront de faire avancer les choses, en relençant les efforts associés à cette enquête.