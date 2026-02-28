Dmitri Medvedev réagit aux frappes visant l’Iran et met en cause la diplomatie des États-Unis

Le vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Dmitri Medvedev, a publié samedi 28 février un message sur le réseau social X après les frappes menées par Israël avec le soutien des États-Unis contre des cibles militaires en Iran. L’opération, confirmée par les autorités israéliennes et américaines selon Reuters, a été suivie de tirs de missiles iraniens en direction d’Israël.

Dans son message, Medvedev affirme que les discussions engagées entre Washington et Téhéran ne reflétaient pas, selon lui, une volonté de règlement diplomatique. Il écrit : « Les discussions avec l’Iran n’étaient qu’une couverture. Tout le monde le savait. Alors, qui aura maintenant la patience d’attendre la fin pitoyable de l’ennemi ? Les États-Unis n’ont que 249 ans. L’Empire perse a été fondé il y a plus de 2 500 ans. Voyons ce qu’il se passera dans 100 ans environ… »

Des frappes israélo-américaines contre des objectifs militaires en Iran

Selon Reuters, les États-Unis ont participé à des frappes coordonnées avec Israël contre des installations présentées comme liées aux capacités militaires iraniennes, y compris des infrastructures associées au programme nucléaire et aux missiles balistiques. Des explosions ont été signalées à Téhéran, tandis que l’armée israélienne a annoncé avoir mené une opération qualifiée de préventive.

Le président américain Donald Trump a déclaré, selon Reuters, que l’objectif était d’empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que l’action visait à neutraliser des menaces directes contre Israël. Les autorités américaines citées par Reuters ont indiqué que l’opération pourrait se prolonger sur plusieurs jours, sans détailler l’ensemble des moyens engagés.

Publicité

La riposte iranienne et les mesures de sécurité en Israël

Après les frappes, l’Iran a lancé des missiles en direction d’Israël, a rapporté Reuters en citant l’armée israélienne. Des sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs zones du pays et les autorités ont annoncé la fermeture des écoles et des lieux de travail, à l’exception des services essentiels. L’espace aérien israélien a également été fermé aux vols civils.

Un responsable iranien cité par Reuters a évoqué une « riposte écrasante », indiquant que la réponse de Téhéran visait à réagir à l’opération militaire. Aucun bilan consolidé des dégâts et des victimes n’a été publié dans l’immédiat par les autorités concernées.

Medvedev relie les frappes aux négociations diplomatiques

Dans son message, Dmitri Medvedev établit un lien direct entre les frappes et les discussions menées récemment entre Washington et Téhéran sur le dossier nucléaire. Selon Reuters, des négociations avaient été engagées en février pour tenter de trouver un accord sur le programme nucléaire iranien.

Medvedev soutient que ces pourparlers auraient servi de couverture à l’opération militaire et compare l’ancienneté des États-Unis à celle de l’empire perse, évoquant un affrontement appelé à durer. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé à une désescalade après les frappes, selon Reuters, tandis que les autorités israéliennes maintiennent des mesures de sécurité sur le territoire.