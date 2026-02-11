Évaluation des systèmes éducatifs : Cotonou accueille l’atelier international du Pasec 2024

Cotonou abrite depuis le lundi 9 février 2026 l’atelier international de regroupement des équipes nationales du Pasec 2024, une rencontre organisée dans le cadre du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (Confemen). La cérémonie d’ouverture a été présidée par le directeur de cabinet du ministre béninois des enseignements maternel et primaire, Dèwanou Avodagbe.

Ce rendez-vous réunit des experts et responsables nationaux autour de la phase finale de l’évaluation Pasec 2024. L’objectif est de renforcer l’implication des pays membres dans l’aboutissement du processus et de préparer la diffusion ainsi que l’exploitation des résultats. Il s’agit également d’anticiper la transition vers le cycle d’évaluation Pasec 2028. Les organisateurs rappellent qu’un système éducatif privé d’outils d’évaluation s’expose à des décisions peu éclairées.

Selon le secrétaire général de la Confemen, Pr Abdel Rahamane Baba-Moussa, les travaux, prévus du 9 au 13 février, permettront d’outiller les équipes nationales pour finaliser les rapports pays et améliorer les stratégies de communication autour des résultats. Des méthodes, outils et actions adaptés seront partagés afin de favoriser une meilleure appropriation des données issues des évaluations.

Dèwanou Avodagbe a souligné l’attente suscitée par les résultats, dont la publication est annoncée pour le dernier trimestre 2026. Il a insisté sur la rigueur requise dans la finalisation des rapports nationaux, la mise en place de plans de diffusion inclusifs et la valorisation des données comme leviers de plaidoyer en faveur d’investissements plus efficaces dans l’éducation.

Le représentant du ministre a enfin invité les participants à promouvoir une « culture de la preuve » et à soutenir l’émergence de dispositifs nationaux d’évaluation structurés et performants. L’atelier s’ouvre ainsi sur cinq jours de travaux intensifs, au service du pilotage des systèmes éducatifs francophones.