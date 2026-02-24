FIFA : une minute hors du terrain pour les blessés, le vote décisif ce samedi

L’instance qui gouverne les lois du football tranche ce samedi sur une réforme qui divise. Une minute : c’est le délai qu’un joueur blessé ayant reçu des soins devrait respecter avant de réintégrer le terrain, si l’IFAB valide la proposition.

Un vote à Londres pour trancher un débat mondial

Ce samedi, à l’assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board (IFAB), les membres de l’instance se prononcent sur un paquet de mesures anti-simulation. La plus discutée : contraindre tout joueur soigné sur le terrain à rester en dehors du jeu pendant soixante secondes, à compter de la reprise. Les gardiens de but, les tireurs de penalty et tout joueur adverse sanctionné d’un carton au moment de la blessure bénéficieraient d’une exemption.

Le chiffre résulte d’un compromis arraché après une fronde généralisée. En janvier, lors d’une réunion préparatoire de l’IFAB, la durée initiale de deux minutes — testée par la FIFA lors de la Coupe arabe en décembre — s’était heurtée à une opposition franche des acteurs du football mondial. Trop long. Trop pénalisant pour les équipes dont un joueur sort réellement blessé.

Les règles du jeu sous pression depuis plusieurs saisons

Le football mondial ne découvre pas la question du temps perdu. Ces dernières années, les lois du jeu ont connu des retouches successives pour accélérer le jeu et décourager les artifices tactiques : introduction du temps additionnel effectif avec affichage explicite, règle des huit secondes pour les gardiens tenant le ballon, ou encore protocoles anti-simulation renforcés dans plusieurs ligues.

La Premier League avait ouvert la voie dès la saison 2023-24 avec une règle de trente secondes, tandis que la Major League Soccer va plus loin : tout joueur resté au sol plus de quinze secondes avec intervention du staff médical doit quitter temporairement le terrain. Ce samedi, l’IFAB pourrait uniformiser ces pratiques à l’échelle planétaire.

D’autres mesures figurent dans le même paquet. La règle des huit secondes — aujourd’hui limitée aux gardiens — s’appliquerait aux dégagements au pied et aux remises en jeu, sous peine de transfert de possession. Les remplaçants disposeraient de dix secondes pour quitter la pelouse ; passé ce délai, la substitution serait suspendue jusqu’à la prochaine interruption, au minimum soixante secondes plus tard.

Le chef des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, avait défendu sans détour la version à deux minutes : « réduire les pertes de temps et améliorer le flux du jeu ». La version ramenée à une minute traduit la pression exercée sur l’instance. Reste une crainte concrète dans les vestiaires : une équipe réduite temporairement à dix joueurs sur blessure réelle encourt désormais un risque accru d’encaisser un but. L’affaire Matthijs de Ligt la saison passée — sorti sur blessure, remplacé au marquoir par Brentford sur corner — illustre ce scénario redouté par les entraîneurs.

Si l’IFAB valide le texte ce samedi, une date d’entrée en vigueur dans les lois du jeu reste à fixer.