Football : Manchester United courtise le champion d'Afrique Pape Gueye

Un but à Rabat a changé son statut sur le marché européen. Quelques semaines après avoir offert la CAN au Sénégal, Pape Gueye se retrouve au centre d’une bataille feutrée entre cadors du continent. Le dossier s’agite en coulisses à Manchester United. Selon plusieurs sources concordantes, les Red Devils suivraient de près Pape Gueye pour renforcer son entrejeu l’été prochain. Son profil plaît beaucoup aux dirigeants mancuniens. Puissance, projection, volume de course, l’international sénégalais et présentement au sommet de son art. Dans l’optique d’un départ programmé de Casemiro, Manchester United considérerait l’international sénégalais comme une cible prioritaire.

Concurrence anglaise et parisienne

L’hiver dernier, d’autres clubs ont avancé leurs pions. C’est le cas de West Ham United qui aurait soumis une offre estimée autour de 35 millions d’euros à Villareal. Refus net du camp espagnol, qui réclamerait davantage. En France, le Paris Saint-Germain aurait également pris des renseignements sur l’ancien Marseillais. Le champion de Turquie Galatasaray se serait positionné plus discrètement. Malgré les sollicitations, rien n’a bougé et le champion d’Afrique a préféré s’inscrire dans la durée avec le sous-marin jaune. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Villarreal, il faudra une grosse offre pour réussir à faire flancher le natif de Montreuil. Son entraîneur Marcelino compte plus que jamais sur lui.

Rabat, point de bascule

Le 18 janvier, au stade de Rabat, la trajectoire du milieu a changé d’échelle. En finale de la CAN face au Maroc, sa frappe en prolongation a scellé le sort du tournoi. Libre à l’été 2024 après son aventure mitigée à Marseille, le joueur formé au Havre a relancé sa carrière en Espagne. Titulaire indiscutable, il compile trois buts en 19 matchs de Liga et pèse dans les deux surfaces. Les émissaires de Manchester United y voient un milieu complet, capable d’absorber l’impact de la Premier League. Une Coupe du monde disputée avec le Sénégal pourrait encore gonfler la demande. À Manchester, une offre offensive se préparerait pour l’ouverture du mercato estival. Les premières discussions formelles pourraient intervenir dès juin.