Foskeia pelendonum : découverte d’un dinosaure de petite taille en Espagne

Depuis plusieurs décennies, le nord de l’Espagne s’impose comme une zone active de la recherche paléontologique européenne, notamment grâce aux fouilles menées dans la province de Burgos. Cette région a livré de nombreux fossiles datant du Crétacé inférieur, contribuant à une meilleure connaissance des dinosaures herbivores présents sur la péninsule Ibérique. Les travaux menés par des musées locaux et des équipes universitaires internationales ont progressivement renforcé la place de l’Espagne dans l’étude des dinosaures de petite et moyenne taille.

La recherche paléontologique franchit une nouvelle étape avec la description de Foskeia pelendonum, une espèce jusqu’alors inconnue identifiée à partir de fossiles découverts dans le nord du pays. Ce dinosaure, qui vivait au Crétacé inférieur, se distingue par des dimensions modestes, rares pour un représentant de son groupe.

Les restes fossiles proviennent du site de Vegagete, situé dans l’actuelle province de Burgos. Ils correspondent à cinq individus distincts, dont l’analyse a permis de confirmer qu’il ne s’agissait pas de jeunes animaux, mais bien d’adultes de petite taille. L’animal mesurait environ un demi-mètre de long, un gabarit qui contraste avec l’image souvent associée aux dinosaures.

Une découverte issue des fouilles de Burgos et du musée de Salas de los Infantes

Les fossiles à l’origine de cette identification proviennent de cinq individus distincts. Ils ont été mis au jour par le paléontologue espagnol Fidel Torcida Fernández-Baldor, en lien avec le musée des dinosaures de Salas de los Infantes, une institution déjà connue pour ses contributions à la connaissance des faunes du Crétacé inférieur en Espagne.

Dès les premières observations, la taille des os a attiré l’attention des chercheurs. Leur état de conservation a permis des études détaillées, notamment sur la structure interne des os. Ces travaux ont été menés par une équipe internationale associant plusieurs laboratoires européens, dont celui de la Vrije Universiteit Brussel. Le chercheur Koen Stein, spécialiste de l’histologie osseuse, a joué un rôle central dans l’analyse des tissus fossilisés.

Ces examens ont confirmé que la petite taille observée correspondait à une caractéristique propre à l’espèce et non à un simple effet de croissance inachevée. Ce constat renforce l’intérêt du spécimen, car il apporte des éléments concrets sur la diversité morphologique des dinosaures herbivores à cette époque.

Un dinosaure ornithopode qui affine la connaissance du Crétacé inférieur en Espagne

Foskeia pelendonum appartient au groupe des ornithopodes, des dinosaures herbivores bipèdes ou quadrupèdes, bien représentés au Crétacé inférieur. La découverte de cette espèce de petite taille vient compléter les données déjà disponibles sur ces animaux, souvent connus à travers des formes plus imposantes.

Les chercheurs soulignent que l’étude de ce dinosaure permet de mieux cerner la variété des stratégies biologiques adoptées par les ornithopodes. La coexistence, sur un même territoire, d’espèces de tailles très différentes suggère une occupation diversifiée des milieux et des ressources disponibles. Ces éléments reposent sur des observations fossiles précises, sans extrapolation au-delà des données établies.

Au-delà de l’espèce elle-même, cette découverte met en évidence l’importance des sites de Burgos pour la recherche paléontologique. Elle illustre également l’apport des collaborations entre institutions locales et universités étrangères, qui permettent de croiser les compétences en fouilles, en anatomie comparée et en analyses microscopiques.