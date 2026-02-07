France : le jeune footballeur Rafael Juan meurt après un malaise cardiaque sur le terrain

Le football amateur français est endeuillé par la disparition de Rafael Juan, un adolescent de 16 ans qui a perdu la vie après avoir été victime d’un arrêt cardiaque en pleine rencontre. Le drame s’est produit mercredi soir à Villeneuve-lès-Avignon, dans le Gard, alors que le jeune défenseur disputait un match de coupe U19 du district Grand Vaucluse avec son club, le FC Alpilles.

Alors que la partie se déroulait normalement, Rafael Juan s’est soudainement effondré sur la pelouse. Rapidement pris en charge par les équipes de secours présentes sur place, il a été transporté à l’hôpital, où il est finalement décédé le lendemain, dans l’après-midi de jeudi. Originaire de Mouriès, dans les Bouches-du-Rhône, le jeune homme avait rejoint le FC Alpilles il y a une dizaine d’années et y avait grandi en tant que footballeur.

« C’est un drame pour nous, pour le club, pour sa famille. Il était comme notre enfant. On ne comprend pas, il n’avait aucun problème de santé », a confié avec émotion Mario Nardeli, président du FC Alpilles, à ICI Vaucluse.

Le monde du football amateur sous le choc

La nouvelle a provoqué une onde de choc bien au-delà du club. Le district Grand Vaucluse de Football a immédiatement annoncé le report de l’ensemble des rencontres de coupe U19 prévues le week-end suivant et a demandé l’observation d’une minute de silence sur tous les terrains. « Pratiquer un sport, jouer au foot permet de prendre du plaisir, se faire des amis, vivre des émotions fortes, emmagasiner des souvenirs extraordinaires… Mais sûrement pas de rencontrer la mort », a écrit l’instance sur ses réseaux sociaux. Le FC Alpilles, de son côté, a annulé l’intégralité de ses matchs du week-end, toutes catégories confondues, et mis en place un dispositif d’accompagnement psychologique pour les coéquipiers du jeune joueur disparu. De nombreux clubs de la région ont également adressé leurs condoléances à la famille et au club.

Un fléau qui frappe sans prévenir

Ce drame relance la question de la mort subite dans le milieu sportif. Chaque année en France, entre 800 et 1 000 sportifs amateurs sont emportés par un arrêt cardiaque survenu pendant ou juste après un effort physique, selon le Centre d’Expertise Mort Subite. Chez les athlètes de moins de 35 ans, ces décès sont le plus souvent liés à des pathologies cardiaques héréditaires non diagnostiquées, comme la cardiomyopathie hypertrophique ou la cardiopathie arythmogène du ventricule droit. L’activité physique intense agit alors comme révélateur d’une anomalie jusque-là silencieuse. Les spécialistes insistent sur l’importance du dépistage cardiaque précoce, notamment par la réalisation d’un électrocardiogramme dès l’âge de 12 ans pour les jeunes pratiquant la compétition, ainsi que sur la présence systématique de défibrillateurs automatiques sur les terrains de sport.