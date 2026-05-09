Mondial 2026 : l'Iran pose ses conditions et confirme sa participation

La Fédération iranienne de football a annoncé samedi 9 mai sa participation au Mondial 2026, organisé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La confirmation est assortie d’exigences formelles adressées aux trois nations hôtes, au moment où les tensions diplomatiques entre Téhéran et Washington restent vives.

Les conditions posées par Téhéran

Le président de la FFIRI, Mehdi Taj, a détaillé ces exigences lors d’une intervention sur la télévision d’État. Téhéran réclame la délivrance garantie de visas pour l’ensemble de la délégation, le respect du drapeau national et la diffusion de l’hymne « correctement et sans interruption » lors de chaque rencontre. Des mesures de sécurité renforcées sont demandées dans les aéroports, hôtels et axes routiers menant aux stades. La fédération exige par ailleurs que seuls les drapeaux officiels des deux équipes en compétition soient autorisés dans les enceintes, excluant tout autre emblème. Les journalistes et supporters iraniens devront également obtenir leurs visas sans entrave ni interrogatoire à l’immigration, et les questions posées aux joueurs en conférence de presse devront se limiter strictement au football. La liste intégrale des conditions n’a pas été rendue publique dans le détail.

Un point concentre une sensibilité particulière : le sort des joueurs ayant accompli leur service militaire au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Mehdi Taj a cité nommément les internationaux Mehdi Taremi et Ehsan Hajsafi, réclamant que ces derniers obtiennent leurs visas « sans aucun problème ».

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Le précédent de Vancouver

Ces exigences interviennent après le refus du Canada, en avril, d’accorder l’entrée au président de la fédération. Mehdi Taj et deux collaborateurs avaient été retenus plusieurs heures à l’aéroport de Vancouver avant d’être refoulés, Ottawa invoquant ses liens présumés avec le CGRI, désigné organisation terroriste par le Canada en 2024. Taj avait alors averti que si un incident similaire survenait pendant le Mondial, « l’équipe nationale quittera les États-Unis et ne participera pas au tournoi ».

Une participation encadrée par la FIFA

La FIFA a convoqué la fédération iranienne à son siège de Zurich avant le 20 mai pour finaliser les modalités de participation. Son président, Gianni Infantino, a réaffirmé qu’Iran disputerait bien ses matchs sur sol américain.

L’équipe iranienne, versée dans le groupe G, affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte. Son premier match est programmé le 15 juin à Los Angeles face aux All Whites. Le camp de base de la sélection sera établi à Tucson, en Arizona.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a indiqué que les footballeurs iraniens seraient les bienvenus, tout en réservant la possibilité d’un refus d’entrée pour les membres de la délégation ayant des liens avec le CGRI.