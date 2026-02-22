France : morte depuis dix jours, son compagnon interpellé à Agde

Une femme retrouvée sans vie. Vendredi 20 février au soir, les secours débarquent dans un logement d’Agde, dans l’Hérault, pour y découvrir un corps dont le médecin légiste estime le décès à une dizaine de jours.

Vers 20h30, un appel déclenche l’intervention des secours au domicile de la victime. Sur place, les constatations s’accumulent : porte forcée, vêtements déchirés, corps dénudé — autant d’éléments qui orientent immédiatement les enquêteurs vers une mort suspecte.

Dix jours sans alerte

Le chiffre interroge. Dix jours se seraient écoulés entre le décès et la découverte du corps, sans qu’aucune alerte ne soit donnée. Les circonstances exactes de cette absence de signalement font partie des axes d’investigation prioritaires ouverts par les enquêteurs. Dans la soirée, le compagnon de la victime est interpellé et placé en garde à vue au commissariat d’Agde. Son rôle dans les faits reste à établir.