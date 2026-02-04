Frappe en Iran: les USA freinent les ardeurs d'Israël

Une guerre en Iran peut-elle éclater ? La question a le mérite d’être posée alors que les États-Unis accentuent la pression sur l’Iran pour que s’ouvre un espace de négociation sur la question du nucléaire. Selon de nombreuses indiscrétions, Washington privilégie toujours la voie diplomatique.

En effet, selon certaines sources proches du dossier, ni Donald Trump ni son État-Major n’auraient en tête, à date, de frapper Téhéran. Mais alors, d’où proviennent les nombreuses rumeurs d’une guerre imminente ? Selon plusieurs responsables et médias américains, ce seraient es autorités israéliennes qui tenteraient d’influencer les débats.

Washington ne semble pas privilégier de frappes en Iran

Plusieurs responsables israéliens auraient effectivement tenté d’oeuvrer pour pousser Washington à revoir sa copie et à frapper Téhéran. La Maison-Blanche ne semble toutefois pas (encore) prête à suivre ce chemin. Donald Trump maintient une ligne prudente, malgré les sollicitations répétées de son allié, préférant éviter un embrasement total de la région et que les intérêts américains présents sur place, soient pris pour cible.

Pour Israël, une frappe américaine serait vu comme une victoire. En effet, cela pousserait l’Iran, son ennemi honi, à revoir l’ensemble de sa stratégie et à accepter les conditions d’une paix imposée. C’est dans ce contexte que le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, s’est rendu à Washington le temps d’un déplacement officiel. Les échanges sur place n’ont toutefois rien donnés.

Israël, pointé du doigt par les autorités américaines

Si Wahsington a pu se laisser tenter à l’idée de frapper Téhéran, aujourd’hui, la situation est telle qu’une action militaire comporterait des risques élevés et peu de garanties sur le long terme. Une désescalade, même temporaire, qui permet d’espérer que la voie diplomatique soit la voie privilégiée par l’ensemble des partis concernés… Ce qui pour beaucoup est par ailleurs la seule véritable issue possible, viable et pérenne.