Frappes sur l'Iran : Macron appelle à la désescalade et réclame une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU

Le président français Emmanuel Macron a réagi samedi aux frappes militaires conjointes lancées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, appelant à un arrêt immédiat des hostilités et réclamant la convocation d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies. « Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale », a déclaré le chef de l’État, ajoutant que « l’escalade en cours est dangereuse pour tous » et qu’elle « doit cesser ».

Dans la matinée du 28 février, la frappe préventive

Dans la matinée du 28 février, Israël a déclaré avoir lancé une « frappe préventive » sur la République islamique afin « d’éliminer les menaces pesant sur l’État d’Israël ». Le président américain Donald Trump a annoncé dans la foulée que les États-Unis menaient des « opérations de combat majeures » contre l’Iran, baptisées « Epic Fury » côté américain et « Roaring Lion » côté israélien. Des explosions ont été signalées dans plusieurs secteurs de Téhéran, notamment à proximité de la résidence du guide suprême Ali Khamenei, ainsi qu’à Ispahan, Qom, Karaj et Tabriz. Sept missiles ont été confirmés comme ayant frappé le quartier de la résidence du guide suprême. L’Iran a riposté en lançant une « première vague d’attaques massives de missiles et de drones », provoquant des explosions à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis, au Koweït et en Jordanie.

Paris se distancie des frappes et prône la voie diplomatique

La France, qui ne participe pas à l’opération militaire, a adopté une posture de médiateur. Macron a indiqué être « en contact étroit » avec ses partenaires européens et ses amis au Moyen-Orient, et a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU. Sur l’Iran, le président français a estimé que « le régime iranien n’a désormais plus d’autre option que d’engager une négociation de bonne foi pour mettre un terme à son programme nucléaire et balistique comme à ses actions de déstabilisation régionale ». Dans les heures suivantes, Macron a chargé son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot de prendre « dans les prochains jours une initiative, avec les proches partenaires européens, afin de proposer un règlement négocié exigeant, de nature à mettre fin au conflit » entre Israël et l’Iran. Lors d’un conseil de défense à l’Élysée, le chef de l’État a exprimé sa préoccupation face à des « frappes israéliennes qui visent de plus en plus des objectifs sans lien avec le programme nucléaire et balistique iranien, et un nombre croissant de victimes civiles ».

Publicité

Protection des ressortissants français

La ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, a confirmé que la « priorité » de la France est la « protection » de ses ressortissants et de ses forces dans la région. Paris dispose de plusieurs bases militaires au Proche-Orient, notamment aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Jordanie. Les otages français Cécile Kohler et Jacques Paris, qui se trouvaient à Téhéran, sont en sécurité à l’ambassade de France selon une source diplomatique. La France a par ailleurs annoncé le renforcement du dispositif Sentinelle sur le territoire national, pour faire face à d’éventuelles menaces en lien avec l’embrasement régional.