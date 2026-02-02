Frayeur en plein vol pour Wembanyama : les Spurs forcés d'atterrir en urgence à Atlanta

Victor Wembanyama s’est imposé en deux saisons comme l’un des joueurs les plus dominants de la NBA. Double All-Star, Rookie of l’année 2024, double meilleur contreur de la ligue et sélectionné dans la All-Defense Team, le Français de 22 ans porte les ambitions des San Antonio Spurs, actuellement deuxièmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 33 victoires pour 16 défaites. Dimanche 1er février, la star tricolore et ses coéquipiers ont vécu une mésaventure aérienne qui aurait pu perturber leur fin de saison.

Perte de pression dans l’avion des San Antonio Spurs

L’équipe texane revenait d’une défaite 111-106 à Charlotte face aux Hornets samedi soir. Une tempête hivernale qualifiée de « bombe cyclonique » avait déjà cloué les joueurs au sol pendant toute la nuit, les forçant à un séjour imprévu en Caroline du Nord où près de 30 centimètres de neige s’étaient accumulés. Le décollage n’a finalement eu lieu que dimanche matin à 9h20.

Quelques minutes après le départ, l’équipage a détecté une anomalie technique. « Ils sont venus à l’interphone pour dire qu’on perdait de la pression dans la cabine », a raconté l’ailier Keldon Johnson après le match. L’appareil a immédiatement été dérouté vers Atlanta, où il s’est posé à 11h01. « C’était un peu effrayant. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ça semblait assez sérieux », a ajouté le joueur américain.

Victor Wembanyama et les Spurs triomphent malgré le chaos

Les Spurs ont patienté plus de deux heures dans l’aéroport d’Atlanta avant d’embarquer dans un autre avion. L’équipe n’a atterri à San Antonio qu’à 15h25, soit moins de cinq heures avant le coup d’envoi reprogrammé contre le Orlando Magic. La NBA avait déjà repoussé le match à trois reprises, passant de 15h à 18h puis finalement à 20h.

Malgré cette odyssée digne du film Planes, Trains and Automobiles selon les mots du coach Mitch Johnson, les Spurs n’ont montré aucun signe de fatigue. Wembanyama, pourtant incertain en raison d’une gêne au mollet gauche, a livré une performance remarquable avec 25 points, 8 rebonds, 5 contres et 4 interceptions. San Antonio l’a emporté 112-103, reprenant la deuxième place de l’Ouest aux Denver Nuggets. Une victoire qui permet également à Mitch Johnson de coacher l’équipe de la Conférence Ouest lors du prochain All-Star Game.