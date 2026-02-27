Haute Cour de Justice au Sénégal : Moussa Bocar Thiam mis en accusation malgré ses recours

L’Assemblée nationale du Sénégal a voté ce vendredi 27 février 2026 la mise en accusation de l’ancien ministre de la Communication Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de Justice. Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), la résolution a été adoptée par 104 voix pour, 6 contre et 3 abstentions lors de la séance plénière.

Cette décision enclenche la procédure judiciaire prévue pour les anciens membres du gouvernement soupçonnés d’infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions. Le dossier examiné par les députés porte notamment sur la concession d’exploitation du Parc des technologies numériques de Diamniadio, aussi appelé Sénégal Connect Park. D’après Seneplus, ce contrat a été attribué en mars 2024 à la société privée Ewan Assets pour une durée de vingt ans et l’enquête judiciaire concerne les conditions d’attribution et de gestion de ce marché public.

Des recours déposés avant la plénière

Dans les jours précédant le vote, Moussa Bocar Thiam avait saisi le Conseil constitutionnel et la Cour suprême pour tenter de faire annuler la séance parlementaire. L’ancien ministre contestait la régularité de la procédure et affirmait être « le seul ministre poursuivi sans rapport de la Cour des comptes, de l’IGE, de la CENTIF ni de l’IGF ». La plénière a toutefois été maintenue par le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye.

Une commission d’instruction doit être constituée

Après la transmission du dossier, la Haute Cour de Justice doit mettre en place une commission d’instruction chargée d’examiner les charges retenues contre l’ancien ministre afin de déterminer s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement. Moussa Bocar Thiam, qui conteste les accusations, a qualifié la décision parlementaire d’« illégale » et a annoncé son intention de se présenter devant la justice sénégalaise. Aucune date d’audience n’a encore été communiquée.