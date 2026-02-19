Hydrocarbures : la Côte d'ivoire, un géant qui se renforce

En Afrique, la Côte d’Ivoire continue son expansion dans le secteur de l’énergie. Le pays vient effectivement d’annoncer la découverte d’un nouveau gisement offshore. Celui-ci a été baptisé Calao Sud et devrait être géré par le groupe pétrolier Eni. Les premières analyses laissent entendre que ce site contiendrait environ 1,4 milliard de barils.

Une annonce qui confirme la volonté ivoirienne de développer ce secteur énergétique, au sein d’une économie florissante. Pour preuve, il s’agit de la quatrième découverte de ce type en l’espace de cinq années. Toutes ont eu lieu dans la même zone, qui confirme par ailleurs son rôle stratégique dans cette volonté gouvernementale de développer ce secteur des hydrocarbures.

Découvertes majeures en Côte d’Ivoire

Ce nouveau projet se trouve à proximité d’un autre projet récemment lancé. Il s’agit du projet Baleine. Il est perçu comme étant l’un des plus importants jamais lancé, représentant jusqu’à 2,5 milliards de barils ainsi que plus de 85 milliards de mètres cubes de gaz (3 trillions de pieds cubes, comme il est souvent admis).

Les capacités de production ivoirienne restent toutefois limitées. En effet, le pays n’arrive à date, qu’à sortir environ 60 000 barils de pétrole par jour. Les autorités espèrent atteindre les 300 000 barils quotidiens d’ici à 2030. Cette hausse sera rendue possible par la découverte de ces nouveaux gisements ainsi que le réinvestissement d’une partie des recettes dans le développement de nouvelles capacités d’extraction.

Le marché domestique, pour le moment privilégié par les autorités

À terme, la Côte d’Ivoire espère devenir l’un des principaux acteurs des hydrocarbures de cette région d’Afrique. Le gaz naturel lui, devra surtout permettre de produire de l’électricité afin de répondre aux besoins intérieurs. À date, l’export de cette ressource n’est pas encore envisagé, les autorités privilégiant le marché domestique. Naturellement, de nouvelles découvertes et une hausse des capacités de production pourrait pousser le gouvernement à revoir sa stratégie.